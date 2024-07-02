25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно

Фото: iStock/OcusFocus
25-лентний Джошуа Саймон так сильно пристрастился к порно, что облысел и начал плохо спать из-за постоянных ночных кошмаров сексуального характера. Об этом пишет издание The Sun.
По словам мужчины, впервые он посмотрел порнофильм в 12 лет. Саймон воспитывался в религиозной семье, по этой причине испытывал стыд из-за того, что тайно мастурбировал. С 16 лет мужчина стал настолько одержимым порнографией, что ночи напролет занимался лишь просмотром фильмов для взрослых и мастурбацией.
Сообщается, что это пристрастие довело Саймона до физического истощения. Ему начали сниться эротические сны, в которых его постоянно соблазняли, что стало для него кошмаром, ведь по религиозным убеждениям секс до брака не допускается. Примечательно, что при этом мужчина сильно похудел и начал лысеть.
В 21 год он осознал, что ему нужно избавиться от этой зависимости. Для этого Саймон стал регулярно ходить в церковь, больше молиться и всеми силами старался бороться с искушением. Мужчина признался, что как только избавился от пристрастия к порно, то начал встречаться с девушкой и все наладилось.
Читайте также:
В ФРГ полиция задержала мужчину, отрезавшего пожилому родственнику пенис
Найдена связь между размером пениса и наличием оружия
Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
Сообщается, что это пристрастие довело Саймона до физического истощения. Ему начали сниться эротические сны, в которых его постоянно соблазняли, что стало для него кошмаром, ведь по религиозным убеждениям секс до брака не допускается. Примечательно, что при этом мужчина сильно похудел и начал лысеть.
В 21 год он осознал, что ему нужно избавиться от этой зависимости. Для этого Саймон стал регулярно ходить в церковь, больше молиться и всеми силами старался бороться с искушением. Мужчина признался, что как только избавился от пристрастия к порно, то начал встречаться с девушкой и все наладилось.
Читайте также:
В ФРГ полиция задержала мужчину, отрезавшего пожилому родственнику пенис
Найдена связь между размером пениса и наличием оружия
Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
Екатерина Коршунова