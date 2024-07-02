В ФРГ полиция задержала мужчину, отрезавшего пожилому родственнику пенис

Фото: iStock/tiero
В Германии мужчина, по неизвестным причинам, отрезал пожилому родственнику половые органы и скрылся. Об этом сообщает Spiegel.
66-летнего мужчину обнаружили в его доме в тяжелом состоянии сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что ночью соседи услышали постоянный лай собаки в доме пенсионера и вызвали полицию.
Согласно информации источника, на месте происшествия не было найдено ни орудия преступления, ни отсеченных половых органов. Подозреваемого допросили и задержали. Преступнику предъявлены обвинения в тяжком ущербе здоровью и попытке убийства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке.
Читайте также:
Голый неадекватный мужчина избил ногами двух пенсионерок в Севастополе
200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи
Украинские военные минируют детские игрушки
Согласно информации источника, на месте происшествия не было найдено ни орудия преступления, ни отсеченных половых органов. Подозреваемого допросили и задержали. Преступнику предъявлены обвинения в тяжком ущербе здоровью и попытке убийства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке.
Читайте также:
Голый неадекватный мужчина избил ногами двух пенсионерок в Севастополе
200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи
Украинские военные минируют детские игрушки
Екатерина Коршунова