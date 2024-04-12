2,6 тыс. переселенцев из аварийных домов в Подмосковье обратились за сертификатами

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали уже 1708 заявлений на получение жилищных сертификатов. Это жители 31 городского округа региона, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Всего подано 1708 заявлений. Наибольшее количество зафиксировано в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске. Всего за этой мерой поддержки обратились более 2,6 тыс. человек. Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счёт сертификатов составляет 50 тыс. кв. м.», – говорится в сообщении.У этой программы несколько плюсов. Так, собственникам не нужно ждать окончания строительства – приобрести жильё можно в любом уголке Подмосковья. Минимальный метраж составляет 33 «квадрата», а значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут выбрать большее помещение.
По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Расселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Лора Луганская