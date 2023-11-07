3,2 млн пассажиров воспользовались ЦППК за праздничные выходные

Фото: пресс-служба ЦППК
3,2 миллиона пассажиров в праздничные выходные ноября были перевезены ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В субботу,4 ноября, в День народного единства 1,2 млн пассажиров, воспользовались поездами компании. Около 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами ЦППК в воскресенье и понедельник.
Стоит отметить, что наиболее востребованным направлением у пассажиров стало «Ярославское». Жителями и гостями региона было совершенно выше 580 тысяч поездок в данном направлении.
Кроме этого, для удобства людей было скорректировано расписание пригородных поездов: 4 и 5 ноября поезда ходили по расписанию субботы, а 6-го — по расписанию воскресенья.
Также были назначены дополнительные рейсы и увеличено количество вагонов некоторых пригородных поездов.
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Стоит отметить, что наиболее востребованным направлением у пассажиров стало «Ярославское». Жителями и гостями региона было совершенно выше 580 тысяч поездок в данном направлении.
Также были назначены дополнительные рейсы и увеличено количество вагонов некоторых пригородных поездов.
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Мира Полтева