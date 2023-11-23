50 тыс жителей Московской области старше 80 лет получили подарки от губернатора

Фото: Минсоцразвития МО
Более 50 тыс жителей Подмосковья старше 80 лет получили с начала года подарки от губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
А для тех, кто достиг возраста 100 лет, предусмотрена выплата в 5 тыс рублей. Она придёт автоматически.
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Лора Луганская