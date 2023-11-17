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В Московской области теперь проще стать опекуном или усыновителем

17 ноября 2023, 14:01
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

Получить заключение о возможности стать опекуном или усыновителем жители Подмосковья теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Больше не нужно писать бумажные заявления – достаточно подать электронное на региональном портале госуслуг. Напомню, что перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребёнка в будущей семье. С начала года у нас в регионе заключение о возможности быть опекуном получили более 2,5 тыс жителей», – сказала Болтаева.
Как пояснили в Минсоцразвития Подмосковья, заключение можно получить по ссылке. Решение поступит в течение девяти рабочих дней. Если нужен бумажный документ, его можно получить в МФЦ у сотрудника социальной защиты.

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Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы
08 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург заявил, что современные школы нуждаются в усилении психолого-медико-педагогической службы для здоровья и безопасности учащихся.
Так он прокомментировал трагедию в брянской гимназии.

«Что касается охраны – например, департамент Москвы выделяет большие деньги и оплачивает ЧОПы для школ с квалифицированными сотрудниками. В большинстве регионов охрана оплачивается из средств родителей. Другой вопрос, более глубокий – стреляет не ружьё, стреляет голова. Здоровых детей у нас, по данным Союза педиатров, 12,4%. На первом месте среди детских проблем со здоровьем – психоневрология», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.

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#охрана
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#дети
#психолог
#безопасность
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Автоюрист Славнов заявил о недопустимости самозахвата общедомовой парковки
08 декабря 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/JaysonPhotography

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что общедомовой парковочной территорией вправе пользоваться все граждане, живущие в доме, а захватывать какое-либо место недопустимо.
Он отметил, что бороться с самозахватчиками машиномест можно с помощью диалога или обращения в местную администрацию.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», —прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее сообщалось, что в Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь.

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#парковки
#администрация
#заявление
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Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
08 декабря 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Член общественной палаты города Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме, и для самозанятых обычно эта сумма составляет один МРОТ на ребёнка.
То же самое, по словам эксперта, касается и безработных граждан.

«Обычно эта сумма составляет один региональный МРОТ на ребёнка, в независимости от того, сколько именно живущий отдельно родитель зарабатывает: 50, 100 или 200 тысяч рублей. То же самое, кстати, касается и безработных. Однако если мужчина инвалид и по объективным причинам не может содержать своих детей, суд может пойти навстречу и установить меньшую, чем размер МРОТ, сумму», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

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#суд
#алименты
#мрот
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Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
08 декабря 2023, 18:26

Фото: телеграм-канал Станислава Каторова

Станислав Каторов досрочно сложил полномочия главы городского округа Реутов и стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Каторов назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Такое решение принял сегодня Совет депутатов округа после добровольного сложения с себя полномочий врио главы Эдуарда Арадушкина», – говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главы Реутова назначен первый замруководителя муниципалитета Филипп Науменко.
 
С 2013 года Каторов занимал должность заместителя главы города Реутов. В августе 2017-го был избран руководителем муниципалитета на пять лет. В 2022 году его переизбрали.

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#депутаты
#совет депутатов
#московская область
#подмосковье
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Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить квартиру и медаль
Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить медаль
08 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Общественники движения «Зов народа» обратились к губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой наградить медалью «За спасение погибавших» учительницу биологии Офелю Мкртчян, которая своим телом прикрывала детей от стрельбы в брянской гимназии. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Офеля Эдвардовна вела урок биологии, в тот момент, когда Алина вошла в класс и устроила стрельбу. Учитель закрыла собой учеников и фактически спасла им жизни.

«Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён», — говорится в обращении общественников.

Они призывают наградить Мкртчян медалью «За спасение погибавших». Кроме того, участники общественного движения призвали вручить учителю квартиру от государства.

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия школьница открыла огонь. По словам учителя, 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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Психолог Наумова объяснила причины анорексии звёзд
08 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/ronstik

Психолог Наталья Наумова заявила, что причиной заболевания анорексией популярных артистов и их детей могут быть неудовлетворенные детские потребности.
«Обычно это связано с эмоциональным дефицитом, когда в детстве звёздные родители уделяли ребёнку недостаточно внимания и любви. Либо не интересовались их желаниями и сами определяли, чем им заниматься и интересоваться», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.

По её словам, дефицит внимания взрослых может приводить к последствиям в подростковой или более старшем возрасте в виде расстройства пищевого поведения или анорексии.

Ранее академик РАО, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования факультета психологии МГУ Александр Веракса заявлял о важности внимания взрослых к подросткам.

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#психолог
#родители
#дефицит
#подростки
#здоровье
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Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за уходящий год
08 декабря 2023, 17:46

Фото: МИСК МО

Итоги уходящего года подвели на III Межрегиональном форуме Общественной палаты Московской области, который прошёл в Красногорске. На нём также наметили планы на 2024-й.
Помимо подмосковных участников, на форум приехали представители общественных палат Ленинградской, Владимирской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Ростовской областей, Карелии, ДНР и ЛНР.
«Сегодня мы провели заключительное в этом году пленарное заседание Общественной палаты Московской области. В нём принимали участие представители 11 общественных палат, в том числе из Донбасса. Это очень хорошая практика, когда мы имеем возможность пообщаться, обменяться мнениями, поделиться опытом. Это исключительно важно для развития гражданского общества. Сегодня мы также организовали встречу с экспертами по различным направлениям», – сказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов
Он добавил, что узловая темой этого года связана с Годом учителя и наставника. А 2024-й объявлен Годом семьи. 
 
Одним из главных событий уходящего года стали выборы губернатора и депутатов областного парламента. В Подмосковье было развёрнуто больше всего избирательных участков в стране – почти 4 тыс. На них работали около 20 тыс наблюдателей, 12 тыс из них прошли обучение в Общественной палате.
«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва хочу поприветствовать участников форума. В этом году мы стали участниками большого политического процесса. Кто-то работал в мониторинговых группах, кто-то – на участках, кто-то обучал наблюдателей, а кто-то был в нашем Центре общественного наблюдения. Как результат – выборы получились прозрачными, прошли без нарушений», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Она отметила хорошее взаимодействие Общественной и муниципальных палат. 
 
На выборах работали ребята из таких объединений, как «Волонтёры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия». Некоторые наблюдатели вошли в молодёжное крыло Общественной палаты Московской области. На данный момент в состав ОПМО включены четыре молодых эксперта. Планируется, что всего в работе будут участвовать около 20 человек.
 
Самые активные подростки в Общественной палате будут заниматься вопросами ЖКХ, экологии, добровольчества, поддержки участников СВО. Ребята уже активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для бойцов. 
 
Поддержки участников спецоперации и их семей стала главным направлением работы ОПМО в уходящем году. Она велась как в Подмосковье, так и в новых регионах. 
«Общественной палате Луганской Народной Республики – всего четыре года. Сейчас проходит интеграция в российское правовое поле. Мы с удовольствием и благодарностью принимаем опыт, который имеется у субъектов Федерации. С Московской областью у нас тесное взаимодействие. Мы реализуем проекты по детскому воспитанию, проводим совместные мероприятия. Помогаем нашим бойцам на передовой – обеспечиваем бронежилетами, беспилотниками. Протезирование – тоже очень серьёзная помощь», – сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин
Активная работа продолжилась и в сфере здравоохранения. Весь год вёлся мониторинг качества медицинских услуг в Московской области. Результаты регулярно обсуждали с жителями на форумах.
 
Общественная палата также вела работу по сохранению исторической и культурной памяти, туристической привлекательности региона. Так, во многом благодаря её усилиям, при поддержке губернатора удалось сохранить видовое пространство музея-заповедника «Абрамцево».
 
Всего в 2023 году Общественная палата Московской области провела 14 форумов по различным направлениям. В них приняли участие почти 2 тыс человек.

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#общественная палата
#екатерина швелидзе
#итоги
#подмосковье
#московская область
#общество
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FT описала работу Dаnone при племяннике Кадырова: «MBA без пистолетов»
FT: новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела профессионально и без оружия
08 декабря 2023, 16:07

Фото: iStock/nantonov

Новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описало издание Financial Times.
По информации издания, обязанности гендиректора организации продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, занимавший данную должность с 2017 года. Он и другие топ-менеджеры Danone поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, с целью обеспечения бесперебойной работы компаний.

Напомним, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга Danone перешли под временное управление Росимущества.

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#компании
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Журналистка Мария Гессен объявлена в розыск
МВД России объявило в розыск журналистку Марию Гессен
08 декабря 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего руководителя русской службы «Радио Свобода», активистку ЛГБТ*-движения Марию Гессен. Журналистка разыскивается по уголовной статье.
За какое именно правонарушение будет арестована русско-американская журналистка, не уточняется. Статья, по которой ее разыскивают, уголовная, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Интересно, что, несмотря на то, что Мария (Маша) Гессен уже давно объявила себя небинарной персоной и рассказала, что постоянно принимает гормональную терапию на основе тестостерона, в карточке, опубликованной в розыскной базе МВД её пол указан как женский.

Мария Гессен дважды состояла в браке, оба раза, естественно (для неё), с женщинами. Воспитывает (?) троих детей — двоих родных и одного приёмного. Редактировала журнал Snob, сотрудничала с изданием московской еврейской общины «Лехаим».

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