556 врачей смогли получить льготные участки земли в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
В 2023 году льготные земельные участки получили 556 врачей Подмосковья. Об \том сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Льготные участки медработники получили в рамках программы «Земля врачам».
Стоит отметить, что больше земель было приобретено в городских округах Ступино, Пушкинский и Воскресенск.
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«<…>Участки мы предоставляем в черте населённых пунктов, в пяти городских округах организовали целые посёлки для врачей. Мы решаем одну из важнейших задач – привлечь узких квалифицированных специалистов в отдалённые населённые территории Подмосковья. В этом году землевладельцами стали 556 врачей. Данная программа рассчитана до 2026 года<…> Главное условие это стаж работы в медучреждениях Подмосковья должен быть не менее 3 лет. Участки земли предоставляются безвозмездно врачам 38 специальностей в 31 городском округе», — поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Мира Полтева