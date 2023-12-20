В Подмосковье по «дачной амнистии» за год зарегистрировали 80 тыс домов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В Московской области с начала года в рамках «дачной амнистии» зарегистрировали 80 тыс объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«В этом году на учёт поставлено 80 тыс единиц, в том числе 63,8 тыс индивидуальных жилых домов общей площадью 8,6 млн кв м с налоговым потенциалом 300 млн рублей. Такому результату предшествовала большая информационная кампания, которая охватила 7 тыс садоводческих товариществ в 20 городских округах, а это более 2 млн человек», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Минимущество и областное БТИ вместе с профильными министерствами провели за дачный сезон встречи в 723 СНТ. Они охватили более 83 тыс садоводов.
«На встречах даём разъяснения о процедуре «дачной амнистии», упрощённом порядке регистрации объектов недвижимости, преимуществах, которые получит гражданин, если его имущество зарегистрировано. Наш регион – лидер по количеству недвижимости. Работу по выявлению незарегистрированных объектов мы продолжим и в будущем году. Ставим себе задачу зарегистрировать порядка 70 тыс объектов недвижимости», – заключила министр.Ранее «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2031 года. Незарегистрированные дома и строения могут быть признаны самовольными постройками, что грозит их сносом. Собственность без прав нельзя передать по наследству, сдать в аренду или продать.
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Лора Луганская