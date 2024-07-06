6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский
6 июля в Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Один из концертов состоялся в посёлке Большие Дворы.
Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский
Свои творческие номера представили павловопосадцам:
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«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким!», — выступил с приветственным словом заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.
Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский
Свои творческие номера представили павловопосадцам:
- вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова;
- вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин;
- Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»;
- коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.
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Евгения Парфентьева