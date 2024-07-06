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6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности

06 июля 2024, 18:47
Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

6 июля в Павловском Посаде стартовали концерты, посвященные Дню семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Один из концертов состоялся в посёлке Большие Дворы.

«Я от лица Главы нашего городского округа и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным, теплым и семейным праздником! Пусть в душе царит гармония, в семьях мир и любовь! Здоровья вам и вашим близким!», — выступил с приветственным словом заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов.



Фото: Администрация городского округа Павлово-Посадский

Свои творческие номера представили павловопосадцам:
  • вокальная группа «Ностальгия», руководитель Ольга Титова;
  • вокальный ансамбль «Созвездие», руководитель Иван Трохин;
  • Надежда Илларионова, руководитель вокальной студии «Мастерская Алисы»;
  • коллектив эстрадного танца «Феерия», руководитель Ирина Ирвачева.

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#павловский посад
#московская область
#концерт
Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»
06 июля 2024, 18:42

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Московской области награду за участие в выставке «Россия», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Я посмотрел рейтинг самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко.

В ходе торжественной церемонии он вручил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.

«Выставка «Россия» подарила людям прекрасную возможность — за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели серьезную работу, чтобы рассказать о своей родной земле. Хочу поблагодарить всю нашу креативную команду, а также наших друзей — Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые мы вместе реализуем. А в рамках тематических дней предприниматели, спортсмены, врачи, активисты и волонтеры делились лучшими подмосковными практиками», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона напомнил, что за время проведения выставки стенд Подмосковья посетило более 6 миллионов человек.

Гости стенда Московской области смогли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам региона, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали ЦУР и «Добродел», научиться управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь. К тому же, в рамках акции «Доброе дело» посетители стенда написали более 1,2 тысяч писем со словами поддержки российским военным, которые несут службу на полях специальной военной операции.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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#выставка
#россия
#вднх
#сергей кириенко
#московская область
#андрей воробьёв
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В Минтруде назвали размер единого пособия на детей
Глава Минтруда Котяков: единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей
06 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/evgenyatamanenko

На сегодняшний день размер единого пособия на детей составляет в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.
По словам Котякова, все нуждающиеся семьи получают выплаты в размере одного прожиточного минимума на детей от рождения и до достижения ими семнадцати лет. Министр подчеркнул, что данная мера является достаточно значимой, поскольку с помощью нее стабилизируется ситуация в семьях.

Котяков заключил, что государственные расходы на эту меру достигают 1,7 трлн рублей в год. Напомним, в 2024 году МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.

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#подмосковье
#пенсии
#дети
#выплаты
#семьи
#расходы
#министр
#рф
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В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды
06 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Ratchat

В посёлке Поповское ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, об этом сообщили в пресс-службе Дмитровского городского округа.
5 июля Московскую область накрыл мощный ливень. В посёлке Поповское произошёл залповый сброс воды, с которым не справилась система перелива. Вода вышла через проезжую часть, спровоцировав обрушение дороги.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный оперативно прибыл на место происшествия вместе с представителями Мосавтодора и спасателями. Для безопасности жителей проезд по дороге временно ограничен.

Дорожники обеспечивают подъезд техники к месту ремонта основной дороги и ведут работы по обустройству альтернативного объездного пути к посёлку.

«Ход работ держу на личном контроле», — сообщил Поночевный в своём Telegram-канале.

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В Дмитровском округе ликвидируют последствия непогоды
06 июля 2024, 16:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

В Дмитровском городском округе ликвидируют последствия непогоды, накрывшей регион, об этом сообщили в пресс-службе в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мощные дожди размыли три дороги в посёлке Поповское, однако движение уже удалось восстановить на одном из подъездов к посёлку со стороны деревни Нестерово. Рабочие расчистили намытый грунт и подсушили пострадавший участок.

«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Чиновник лично прибыл на место происшествий и проинспектировал ход работ.

К вечеру пострадавший участок посыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.

На участке дороги «Поповское - Арбузово», где произошло обрушение дорожного полотна, требуется восстановление. Сейчас специалисты оценивают фронт предстоящих работ. Предположительно, движение на этом участке дороги будет запущено осенью.

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#дмитровский городской округ
#проезд
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#дожди
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Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в «Останкино»
Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что выступает за смертную казнь
06 июля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Телеведущая Екатерина Андреева заявила в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света», что не против введения смертной казни за некоторые преступления.
Андреева отметила, что общество «должно пропалывать сорняки». Комментируя вопрос о легализации проституции, телеведущая сообщила, что не задумывалась об этом, но возможно ее стоит легализовать.

Андреева также поделилась о том, как смогла отбиться от преступника силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она покидала телецентр «Останкино». По ее словам, она «включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров», в результате чего злоумышленник ударился головой и у него пошла кровь.

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#кровь
#розыск
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#инцидент
#смертная казнь
#телевидение
#нападение
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На Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра
РИАН: на Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра
06 июля 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые обнаружили на Крите уникальное сооружение, которое поможет открыть тайны греческих мифов. О сенсационных раскопках на родине Минотавра сообщило РИА Новости.
Уточняется, что некоторое время назад на Крите проживала минойская цивилизация, которая внезапно исчезла. Причиной этому стали мощные природные катаклизмы. Английский археолог Артур Эванс вместе со своей командой провел в этой местности раскопки.

Эванс смог обнаружить под землей архитектурный комплекс, который он назвал большим лабиринтом. Специалист утверждал, что здесь обитал Минотавр. Другие ученые опровергают данное мнение. Они, в свою очередь, уверены, что лабиринт только похож на тот, что был у Минотавра.

Ранее археологи нашли останки костей и множество ритуальной утвари вблизи Кастели. Останки принадлежали животным. Ученые пришли к выводу, что лабиринт Минотавра следует искать под дворцом Миноса.

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#ученые
#комплекс
#мнение
#археология
#греция
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Художник из Волоколамска создал бюст героя-танкиста Голуба
06 июля 2024, 14:56

Фото: iStock/Longfin Media

Художник из Волоколамска Дмитрий Савельев создал бюст Героя-танкиста Ивана Голуба, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Младший лейтенант Иван Голуб, удостоенный посмертно в 1944 году звания Героя Советского Союза, приказом министра обороны в 1965 году навечно зачислен в списки личного состава гвардейской Кантемировской дивизии. Славный воин служил и служит примером для многих поколений танкистов», — напомнили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа

5 января 1944 года Голуб расстрелял весь боекомплект, а затем направил танк прямо на батарею врага, расчистив путь для российской армии. Сам танксит погиб в этом бою.

«Меня вдохновила история потрясающих подвигов Ивана Платоновича. Я с удовольствием взялся за интересную работу, которая меня сразу увлекла!», — рассказал художник.

Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа

Готовый памятник установили и торжественно открыли в Кантемировской дивизии.

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#художник
#великая отечественная война
#танки
#московская область
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В России начнут борьбу с излишеством иностранной лексики
Кабмин РФ разработают критерии для борьбы с излишеством иностранной лексики
06 июля 2024, 11:27

Фото: iStock/Alexeg84

Российское правительство разработает критерии излишнего использования иностранной лексики в русском языке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение Кабмина РФ.
В разработке документа будут участвовать Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Министерство культуры Российской Федерации.

Эти нормы должны быть разработаны в первом квартале 2025 года, а затем докладом представлены в правительство РФ.

Отмечается, что выработанные критерии должны способствовать защите от внешнего информационно-психологического воздействия, которое разрушает традиционные российские ценности. Также планируется бороться с излишеством иностранной лексики в рекламе.

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#минпросвещения
#минобрнауки
#минкультуры рф
#русский язык
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С арестованного за взятки замминистра обороны Иванова требуют взыскать 17 млн рублей
ФАС требует взыскать 17 млн с «Олимпситистрой», связанной с Тимуром Ивановым
06 июля 2024, 09:32

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ФАС потребовала взыскать 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой», связанной с арестованным за взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
«Исковое заявление ФАС о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей», — уточняется в документе.

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте 23 апреля 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого на 2 месяца, а 20 июня его арест был продлён.

По версии следствия, Иванов и другие фигуранты дела с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера. Размер взятки оценивается в 1,185 миллиард рублей.

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#взятка
#фас
#суд
#минобороны рф
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