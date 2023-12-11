Павловский Посад включён в аудиоэкскурсию для автолюбителей от RUSSPASS

Фото: Минкульт МО
Цифровой туристический сервис RUSSPASS накануне зимних праздников выпустил аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей автомобильных путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое оказало информационную поддержку в разработке экскурсии.
Маршрут «Новогоднее ралли» рассчитан на два дня и охватывает несколько населённых пунктов, в том числе Павловский Посад. Подкаст в формате живой беседы ведут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычёв, а также историк и телеведущий Виталий Калашников.
Из аудиоэкскурсии можно узнать об истории подмосковного Павловского Посада, секретах знаменитого павлопосадского платка и символа старинного города – колокольни храма Воскресения. Эта колокольня изображена на гербе и флаге города. Высота сооружения – 58 м.
Маршрут аудиоэкскурсии проходит по окрестностям таких подмосковных городов, как Люберцы, Электроугли, Электросталь и Ногинск, где сохранились дворянские усадьбы и образцы промышленной архитектуры. В этих местах уже в ХIХ веке строили промышленные предприятия и фабричные городки.
Всего на специальной странице сервиса RUSSPASS собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Все они разработаны профессиональными экскурсоводами, а озвучены актёрами, тележурналистами и радиоведущими.
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«Маршрут протяженностью 350 км проходит по старинным городам Московской, Владимирской и Ивановской областей. Путешествие начинается в столичном музее «Автомобили мира», часть пути проходит по скоростной трассе М-12 «Восток». Сейчас по новой дороге М-12 до интересных мест и достопримечательностей Московской области можно доехать в два раза быстрее», – говорится в сообщении.
Маршрут аудиоэкскурсии проходит по окрестностям таких подмосковных городов, как Люберцы, Электроугли, Электросталь и Ногинск, где сохранились дворянские усадьбы и образцы промышленной архитектуры. В этих местах уже в ХIХ веке строили промышленные предприятия и фабричные городки.
Всего на специальной странице сервиса RUSSPASS собрано более 50 бесплатных аудиоэкскурсий. Все они разработаны профессиональными экскурсоводами, а озвучены актёрами, тележурналистами и радиоведущими.
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Лора Луганская