80 новых светофоров установили на дорогах Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Больше 80 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Светофоры установили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для повышения уровня безопасности на дорогах.
Стоит отметить, что разные виды светофоров помогают регулировать разные потоки автомобилей и нерегулируемые переходы, а также привлекают заранее внимание автомобилей рядом с местами соцпритяжения и образовательных учреждений.
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«С начала года специалисты Мосавтодора установили на региональных дорогах порядка 60 светофоров типа Т-7 и более 25 односекционных светофоров, благодаря чему 80 пешеходных переходов и перекрёстков стали безопаснее – за счёт регулирования перекрёстков и переходов снижается вероятность возникновения аварий. Наибольший объём работ по установке провели в Коломне, Одинцове, Сергиевом Посаде и Солнечногорске», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева