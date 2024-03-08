92-летний магнат Мёрдок женится на бывшей тёще Абрамовича

Фото: iStcok/Виктор Высоцкий
Австралийский медиамагнат Руперт Мёрдок женится на биологе Елена Жуковой, об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.
По информации СМИ, торжество запланировано на июнь 2024 года и должно пройти в калифорнийском поместье Мёрдока.
92-летний предприниматель намерен жениться уже в шестой раз. В минувшем августе он отменил свадьбу с американской радиоведущей Энн Лесли-Смит.
Невеста Мёрдока — 66-летняя Елена Жукова, которая посвятила себя молекулярной биологии. Однако, знаменитой Жукову сделала не профессия, а брак её дочери Дарьи с Романом Абрамовичем. В августе 2017 года Абрамович и Жукова заявили о разводе. У них есть двое совместных детей.
Читайте также:
Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак
В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок
Стало известно, через сколько после начала отношений россиянки готовы вступить в брак
92-летний предприниматель намерен жениться уже в шестой раз. В минувшем августе он отменил свадьбу с американской радиоведущей Энн Лесли-Смит.
Читайте также:
Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак
В Ингушетии запретят вступать в брак без предоставления нескольких справок
Стало известно, через сколько после начала отношений россиянки готовы вступить в брак
Евгения Парфентьева