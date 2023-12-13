Daily Mail: Пожилые супруги завели любовников и спасли брак

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В США пожилая пара из штата Флорида заявила, что спасти брак им помогло решение завести любовников. Об этом пишет Daily Mail.
В публикации говорится, что 63-летний Эверетт Харлоу и 60-летняя Лиза Вэн Сэнд поженились в 1987 году. Супруги всегда обсуждали проблемы во взаимоотношениях открыто и ещё в 2010 поняли, что не смогут удовлетворять потребности друг друга в полной мере. Перед этим Харлоу изменил Сэнд с их общей знакомой и сразу признался в этом жене.
Оказалось, что мужчина нуждается в сексе с женщинами с более высоким половым влечением, чем у Сэнд. В свою очередь, его супруге недоставало романтики, и пара решила завести любовников, которые бы заполнили пробелы.
С того момента Сэнд и Харлоу поменяли несколько любовником. По словам женщина, у них с мужем не было секса уже несколько лет, однако их отношения крепче, чем когда-либо раньше.
Пара отметила, что они не ревнуют друг друга к любовникам.
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Оказалось, что мужчина нуждается в сексе с женщинами с более высоким половым влечением, чем у Сэнд. В свою очередь, его супруге недоставало романтики, и пара решила завести любовников, которые бы заполнили пробелы.
Пара отметила, что они не ревнуют друг друга к любовникам.
«Мы прекрасно проводим с ними время, но в конечном счете всегда будем выбирать друг друга», — цитирует издание слова Лизы Вэн Сэнд.
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Диана Аванесян