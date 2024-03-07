ABC: Реквизитор Гутьеррес-Рид признана виновной в убийстве на съёмках «Ржавчины»

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Жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве реквизитора и специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую над фильмом «Ржавчина». Об этом сообщила телекомпания ABC News.
Гутьеррес-Рид заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, который во время съемок выстрелил в оказавшуюся в итоге смертельно раненой оператора Галину Хатчинс.
По мнению прокуратуры, девушка не раз и не два пренебрегала правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и в итоге именно её халатность привела к смерти Хатчинс.
По информации ABC News, присяжные совещались несколько часов и в итоге признали Ханну виновной в непредумышленном убийстве. После оглашения вердикта Гутьеррес-Рид была незамедлительно взята под стражу. Теперь ей грозит до полутора лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли. Сам он свою вину также не признаёт.
Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.
В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала Ханна Гутьеррес-Рид, оказался один настоящий патрон.
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По мнению прокуратуры, девушка не раз и не два пренебрегала правилами безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и в итоге именно её халатность привела к смерти Хатчинс.
Ранее сообщалось, что Болдуину повторно предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина», сообщает The New York Times. Если суд штата Нью-Мексико признает его виновным, Болдуин получит до полутора лет тюремного заключения. Актёр уже проходил по этому делу в феврале 2023 года, однако весной с него все обвинения сняли. Сам он свою вину также не признаёт.
Напомним, что в октябре 2021 года, во время репетиции на съемках вестерна «Ржавчина», Болдуин случайно выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, вместо холостых. В результате погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер утверждал, что не нажимал на курок пистолета, из которого была совершена стрельба. По его словам, выстрел произошел сам собой.
В марте 2023 года ассистент режиссера Дэвид Холлс, ответственный за безопасность на съемочной площадке, стал первым осужденным по этому делу, полностью признав свою вину и получив шесть месяцев условного заключения. 63-летний Холлс передал пистолет актеру Алеку Болдуину, уверяя, что он «холодный» (то есть, согласно жаргону киношников, не заряжен боевыми патронами, по киношному жаргону). Однако в оружии, которое обрабатывала Ханна Гутьеррес-Рид, оказался один настоящий патрон.
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Артем Путинцев