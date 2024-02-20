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Администрация московской школы выкинула на улицу вещи учеников - фото

В московской школе дирекция выкинула одежду учеников во время уборки
20 февраля 2024, 14:04
Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Администрация московской школы выкинула на улицу вещи учеников. Сообщение об этом появилось в сообществе «Щербинка» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл в школе № 2122 на улице Авиаторов в Щербинке (Новая Москва). Дирекция учреждения собрала оставленную в раздевалках спортивную форму во время уборки и выбросила на улицу. Со слов родителей, после уроков детям разрешили поискать свои вещи.
«Детям ещё делали замечания, что они рвут пакеты. Потом говорили ещё сгребать всё обратно. Какое право имеет школа так поступать с личными вещами наших детей, которые мы покупаем им за свои деньги!? Это полный беспредел!», — написал анонимный пользователь.

Фото: сообщество «Щербинка» во ВКонтакте
По словам учеников, в школе объяснили это антисанитарией и беспорядоком в школьной раздевалке. По их словам, администрация неоднократно просила забрать домой грязные вещи, а спустя три недели от одежды решили избавиться.
«Как ученик этой школы, сам скажу, что находиться в раздевалке было невозможно. Всё было забито этими вещами, которые, по личному наблюдению, лежали там неделями, а то и месяцами. Школа не должна хранить все эти забытые, потерянные вещи годами. Не знаю как родителей, но нас неоднократно предупреждали, и я тоже считаю неправильным что не предупредили родителей», — написал под постом Ахмед.
Другой ученик школы отмечает, что предупреждали о форме не всех, а лишь некоторые классы. По его словам, школа не готова нести ответственность за поступок.
«На деле оповещали об этом только кадетские классы, а гражданские не знали, что скоро их вещи будут по-свински выброшены. Школа возвращать деньги за вещи не собирается. Я в пятницу забыл спортивную форму, а на следующий день заболел. В понедельник прийти и забрать форму не мог, так как лежал дома с температурой. И в один момент от знакомого узнаю, что все вещи выбрасывали», — рассказал школьник.
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#москва
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#школьники
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Стали известны подробности стрельбы возле школы в Санкт-Петербурге
СК возбудил уголовное дело после стрельбы возле школы в Петербурге
20 февраля 2024, 15:13

Фото: IStock/nixki

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы возле общеобразовательной школы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП произошло утром 20 февраля возле школы №622 на Выборгском шоссе. Очевидцы рассказали, что 42-летний петербуржец приехал в учебное учреждение с двумя детьми. Он отвел их в здание школы, а на обратном пути неизвестный выстрелил ему в голову. После этого преступник скрылся с места, а потерпевшего отвезли в больницу.

В городском Главном следственном управлении СКР сообщили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
«Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
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#скр
#уголовное покушение
#стрельба
#школа
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Политолог Орлов предложил ограничить арест жилых помещений за долги
20 февраля 2024, 14:56

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания несущественных долгов.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета на арест и реализацию жилых помещений и земельных участков в рамках взыскания по исполнительным документам, если сумма долга гражданина составляет менее 1 млн рублей», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

В то же время стало известно, что в России в январе 2024 года было выдано на 15% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.

«По данным 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в январе 2024 года составило 71,1 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7%, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15%», – приводит АГН «Москва» сообщение НБКИ.

Ранее стало известно, что судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков 3,3 трлн рублей.

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#арест
#кредиты
#долги
#недвижимость
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Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа
Песков назвал слова Юлии Навальной о виновных в смерти мужа хамскими
20 февраля 2024, 14:50

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве её мужа Алексея*.
По словам официального представителя Кремля, это «абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства». Он добавил, что оставит это без комментариев, поскольку Юлия овдовела всего несколько дней назад.
«Нет, мы оставляем это без комментариев. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства», — отметил Дмитрий Песков.
Пескова также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что родственникам не выдают тело её мужа. На что Песков ответил, что не знаком с этой историей.
«Не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное как голословные обвинения», — добавил он.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального* родственникам

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#смерть
#дмитрий песков
#кремль
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Лесопарк «Дубки» в Апрелевке откроют в этом году
20 февраля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство лесопарка «Дубки» ведётся в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, завершить работы планируется в 2024 году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На территории лесопарка будут обустроены прогулочные дорожки, спортивная и детская площадки, зоны для тихого и активного отдыха, а также велосипедная трасса, которую зимой можно будет использовать для катания на лыжах. В лесопарке установят уличное освещение, поставят лавочки, урны и модульные туалеты», — говорится в сообщении.
У входа в лесопарк будет оборудована парковка, а в центральной части появится кафе и пункт проката спортивного инвентаря. Кроме того, будет отгорожена специальная площадка для выгула собак.

Всего в Московской области в текущем году планируется открыть десять благоустроенных лесопарковых зон.

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#благоустройство
#апрелевка
#михаил хайкин
#лес
#парк
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Участниками подмосковного проекта «Активное долголетие» стали более 315 тыс. человек
20 февраля 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 15 тысяч человек стали членами подмосковных клубов «Активное долголетие» с начала года, общее число участников проекта превысило 315 тысяч, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» с начала 2024 года возросло на 15 тысяч и сейчас проект насчитывает около 315 тысяч пенсионеров. Самыми популярными активностями у долголетов остаются экскурсии, а из спортивных — скандинавская ходьба и йога», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
Все занятия и активности, которые предлагают клубы «Активное долголетие», проводятся бесплатно. Пожилым жителям Московской области предлагаются курсы иностранных языков и компьютерной грамотности, танцы и спорт, рисование, лекции и встречи с интересными людьми.

Участниками «Активного долголетия» могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Полная информация о проекте размещена на его официальном сайте.

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#активное долголетие
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
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Новый школьный корпус на 550 учеников в Ступине откроют к 1 сентября
20 февраля 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школьную пристройку, рассчитанную на 550 мест, возводят в жилом комплексе «Новое Ступино», расположенном в селе Верзилово городского округа Ступино, ввести новый корпус в эксплуатацию рассчитывают к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время идёт устройство перехода между корпусами школы, завершаются фасадные работы, а внутри ведётся чистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.
Площадь нового трёхэтажного корпуса составляет более 10,4 тыс. квадратных метров. Там расположены кабинеты, лаборантские, групповые ячейки для дошкольного отделения, медпункт, столовая с кухней, два спортивных зала, актовый зал и библиотечно-информационный центр.

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#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Чипированный Маском пациент научился управлять компьютерной мышью через силу мысли
Илон Маск рассказал о прогрессе пациента с имплантом Neuralink
20 февраля 2024, 13:40

Фото: IStock/Gorodenkoff

Первый в мире пациент, которому вживили имплант компании Neuralink научился управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал автор разработки, американский предприниматель Илон Маск.
«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился... Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — процитировало миллиардера агентство Reuters.
Маск подчеркнул, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Теперь, по его словам, Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.

Напомним, о вживлении импланта Telepathy от компании Neuralink живому человеку стало известно в январе 2024 года. Устройство позволяет владельцу управлять гаджетами с помощью силы мысли. По словам Маска, устройство создано для людей, которые не могут использовать конечности.

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ГД в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
20 февраля 2024, 13:04

Фото: Официальный сайт Госдумы

Государственная дума РФ в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГД.
«Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Наказываться нарушение этого запрета будет штрафами. Физическое лицо, рекламирующее иностранного агента, либо размещающее рекламу на ресурсе такого лица, будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей, юридическое — до 500 тысяч рублей.

Володин подчеркнул, что за минувший год более 200 компаний и юридических лиц разместили свою рекламу на ресурсах иностранных агентов.

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#вячеслав володин
#иностранный агент
#законопроект
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Баланин: цифровые медпрофили пациентов создали для всех россиян, имеющих ОМС
Для россиян с ОМС создали медицинские профили
20 февраля 2024, 13:00

Фото: Фотобанк Московской области

Внедрение цифровых медицинских профилей пациентов в России набирает обороты в рамках национального проекта «Цифровой профиль пациента». Об этом заявил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин на Евроазиатском IT-форуме «Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества».
Цифровой медицинский профиль пациента является электронным хранилищем данных о здоровье пациента. Он включает в себя сведения об оказанной медицинской помощи, электронных медицинских картах, результатах анализов и исследований, перенесенных заболеваниях, и формируется в течение всей жизни пациента. Медицинский профиль доступен в государственной информационной системе на федеральном уровне.

Создание цифровых медицинских профилей позволяет пациентам иметь доступ к своей медицинской информации в любое время и в любом месте, отслеживать динамику своего здоровья, управлять своими назначениями и процедурами и получать персональные рекомендации по профилактике и лечению. Кроме того, пациенты будут экономить время для получения различных справок и выписок.

Для системы здравоохранения цифровые медицинские профили предоставляют новые возможности. Это упрощение и ускорение диагностики благодаря доступу к полной истории болезни, повышение качества медицинской помощи за счет использования данных для анализа и прогнозирования. Контроль профилактических мер позволит выявлять болезни на ранних стадиях. Используя медицинские профили, врачи смогут уменьшить свою рабочую нагрузку и оптимизировать рабочее время.

В настоящее время идет заполнение цифровых медицинских профилей историческими данными. Завершить этот процесс планируется в первом полугодии 2024 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что полномасштабное внедрение цифровых медицинских профилей позволит врачам прогнозировать состояние здоровья пациента на несколько лет вперед.


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