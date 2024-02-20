Администрация московской школы выкинула на улицу вещи учеников - фото

Фото: очевидцы
Администрация московской школы выкинула на улицу вещи учеников. Сообщение об этом появилось в сообществе «Щербинка» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл в школе № 2122 на улице Авиаторов в Щербинке (Новая Москва). Дирекция учреждения собрала оставленную в раздевалках спортивную форму во время уборки и выбросила на улицу. Со слов родителей, после уроков детям разрешили поискать свои вещи.
Фото: сообщество «Щербинка» во ВКонтакте
По словам учеников, в школе объяснили это антисанитарией и беспорядоком в школьной раздевалке. По их словам, администрация неоднократно просила забрать домой грязные вещи, а спустя три недели от одежды решили избавиться.
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«Детям ещё делали замечания, что они рвут пакеты. Потом говорили ещё сгребать всё обратно. Какое право имеет школа так поступать с личными вещами наших детей, которые мы покупаем им за свои деньги!? Это полный беспредел!», — написал анонимный пользователь.
По словам учеников, в школе объяснили это антисанитарией и беспорядоком в школьной раздевалке. По их словам, администрация неоднократно просила забрать домой грязные вещи, а спустя три недели от одежды решили избавиться.
«Как ученик этой школы, сам скажу, что находиться в раздевалке было невозможно. Всё было забито этими вещами, которые, по личному наблюдению, лежали там неделями, а то и месяцами. Школа не должна хранить все эти забытые, потерянные вещи годами. Не знаю как родителей, но нас неоднократно предупреждали, и я тоже считаю неправильным что не предупредили родителей», — написал под постом Ахмед.Другой ученик школы отмечает, что предупреждали о форме не всех, а лишь некоторые классы. По его словам, школа не готова нести ответственность за поступок.
«На деле оповещали об этом только кадетские классы, а гражданские не знали, что скоро их вещи будут по-свински выброшены. Школа возвращать деньги за вещи не собирается. Я в пятницу забыл спортивную форму, а на следующий день заболел. В понедельник прийти и забрать форму не мог, так как лежал дома с температурой. И в один момент от знакомого узнаю, что все вещи выбрасывали», — рассказал школьник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова