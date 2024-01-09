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В Краснодарском крае проверят школу, в которой ученик нарядился в Снегурочку на новогоднее представление, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, видеоролик с новогодним представлением из школы №2 Динского района Краснодарского края попал в сеть, где многие оказались крайне недовольны увиденным.
На кадрах старшеклассники из команды КВН показывают классическое новогоднее представление с Дедом Морозом. Однако, в определённый момент, его внучка Снегурочка снимает с себя шапку с косой и оказывается парнем. Переодетый в Снегурочку подросток также станцевал вокруг посоха Деда Мороза.
Жалоба неравнодушных жителей дошла и до управления образования района. Теперь они будут проверять, нет ли в новогоднем выступлении пропаганды ЛГБТ*.
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На кадрах старшеклассники из команды КВН показывают классическое новогоднее представление с Дедом Морозом. Однако, в определённый момент, его внучка Снегурочка снимает с себя шапку с косой и оказывается парнем. Переодетый в Снегурочку подросток также станцевал вокруг посоха Деда Мороза.
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Евгения Парфентьева