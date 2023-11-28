Адвокат Мамонов: С 1 декабря водителя могут оштрафовать за летнюю резину

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С 1 декабря 2023 года инспекторы дорожной полиции смогут штрафовать водителей за использование резины не по сезону. Сумма штрафа составит 500 рублей.
Юрист уточнил, что теперь предъявляемые требования к использованию автомобиля стали более объемными и конкретными. Основное требование касается использование шин в соответствие с сезоном. Запрещено использование шин с шипами противоскольжения в летний период, а также нельзя пользоваться транспортным средством зимой, если на нем не установлены зимние шины.
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Александр Бойцов