Адвокат Молохов раскрыл статус Стрелкова в колонии

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов сообщил, что его подзащитный не стоит на учете как лицо, склонное к побегу.
Он добавил, что Стрелков продолжит бороться за свое освобождение.
Ранее супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщала, что администрация колонии ИК-5 повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Она добавляла, что у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.
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«Посетили его в колонии. Он здоров, бодр, намеревается продолжать бороться за свое освобождение. По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учете в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — рассказал в беседе с Газета.ру Молохов.
Ранее супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщала, что администрация колонии ИК-5 повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Она добавляла, что у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.
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Мелисса Тимофеева