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Жена Стрелкова сообщила, что на него «повесили красную полосу»

Супруга Игоря Стрелкова сообщила, что в колонии его считают склонным к побегу
28 августа 2024, 19:14
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, данные действия администрации колонии являются шагом к тому, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти в рамках условно-досрочного освобождения, на которое он планировал подавать в ближайшие дни. Женщина отметила, что ее муж не нарушал правила внутреннего распорядка ИК, а также ни разу не отказывался от работы.

Регинская пояснила, что никаких происшествий со стороны Стрелкова за все время пребывания в колонии не было. Предпосылок к побегу, определенно, нет, заключила она.



Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.

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Профессор Подберёзкин обвинил США в задержании Дурова
28 августа 2024, 19:11

Фото: iStock/Jon Rehg

Директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», профессор и доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что задержание во Франции основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова является заказом США.
Специалист высказал уверенность в том, что это связано с тем, что Дуров в какой-то момент оказался вне контроля американских спецслужб.

Он добавил, что как вариант – Дурова могут предать Штатам по запросу.

«Вариантов у него немного. Один из них — вернуться в Россию, где влияния спецслужб США нет, либо оказаться в тех же Эмиратах, где всё равно не будет остановлено его преследование», – приводит Pravda.Ru слова Подберёзкина со ссылкой на NewsInfo.Ru.

До этого стали известны подробности личной жизни Павла Дурова. Так, общественности стала известна Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей предпринимателя. Как напомнила «Вечерняя Москва», Ирина обратилась к своим подписчикам в соцсетях и заявила, что не намерена выяснять подробности из жизни своего экс-партнера.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.

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#суд
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#павел дуров
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В России упала средняя стоимость минивэна
28 августа 2024, 18:51

Фото: iStock/ysuel

В июле этого года в России снизилась средняя стоимость минивэна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составила 1,91 млн рублей.
Так, эксперты «Отчетов Авто.ру» выяснили, что два года сегмент автомобилей для больших семей занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке. Средний возраст таких машин – 12 лет.

Как передают «Известия», самыми популярными минивэнами в России по прошествии семи месяцев этого года стали Hyundai Grand Starex, Chevrolet Orlando и Opel Zafira.

А «Петербургский дневник» выяснил стоимость школьных дневников в канун начала учебного года. Так, по информации издания, стоимость простого белого дневника варьируется от 42 рублей, в мягкой обложке с рисунками либо в обложке из экокожи – от 174 рублей, в твердой ламинированной обложке – от 68 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год.

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#цены
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#россияне
#школа
#товары
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Россиянки, которым турецкая полиция вырвала ногти, вернулись домой
28 августа 2024, 18:31

Фото: iStock/Diy13

Две россиянки, которые были задержаны в Турции и не могли покинуть страну почти три месяца, возвратились на родину. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
На сегодняшний день женщины ведут судебный процесс против турецких правоохранителей, обвиняя их в неправомерных действиях. Во время задержания в аэропорту одной из россиянок вырвали ногти.

Уточняется, что туристки были вынуждены жить в заброшенном доме и мыться в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Большую ​часть времени они жили в стране без денег.

Напомним, женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.

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#суд
#помощь
#женщины
#турция
#туризм
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Приехавшие в Подмосковье юные куряне побывали на самой высокой в мире фабрике мороженого
Приехавшие в Подмосковье куряне побывали на самой высокой фабрике мороженого
28 августа 2024, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковное правительство организовало для приехавших из Курской области детей экскурсию на самую высокую в мире фабрику мороженого. Она расположена в комплексе Москва-Сити, на 89-м этаже Башни «Федерация. Восток».
Ранее фабрику занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое производственное предприятие. Помещение представляет собой миниатюрную копию завода в Долгопрудном. Ежедневно там готовят около 5 тыс. хрустящих стаканчиков. Экскурсию вместе с компанией «Чистая линия» организовали Министерство информации и молодёжной политики, а также Министерство социального развития Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На фабрику приехали 228 детей в сопровождении взрослых. Самой юной посетительнице – 10 месяцев. Экскурсанты увидели все этапы производства мороженого.
«Компания «Чистая линия» много лет сотрудничает с правительством Московской области. В рамках проекта «Доброе дело», например, мы отправляли мороженое в Донецк, Тельманово, Новоазовск и другие города. Сегодня были очень рады принять на нашей площадке в Москва-Сити детишек из Курской области. Показывали гостям удивительный процесс производства мороженого. Здесь ещё находится фабрика шоколада, и мы также рассказывали, как он изготавливается. Надеемся, что царящая здесь атмосфера поможет детям отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались. Мы должны быть вместе в этот непростой период», – сказал вице-президент группы компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, ребята побывали на смотровой площадке Panorama360, расположенной в Москва-Сити на высоте 327 ме. Оттуда видны Кремль, Лужники, МГУ, Останкинская телебашня, здание МИДа и Дом правительства России. У гостей была возможность сделать уникальные фото на фоне панорамных видов столицы. Кроме того, всех ждала дегустация сливочного пломбира, прямо на их глазах сошедшего с конвейера.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Моей малышке 10 месяцев, мы здесь впервые. Нам всё чрезвычайно понравилось. Удивительная фабрика! Отсюда вся Москва как на ладони. Незабываемые впечатления», – поделилась эмоциями жительница Курской области Надежда Александровна, которая приехали на экскурсию с двумя детьми.
Сейчас в Подмосковье находятся около 500 детей из Курской области. По поручению губернатора Андрея Воробьёва для размещения всех, кому нужна помощь, подготовлены места в оздоровительных лагерях и семейном центре. Повсеместно организовали комфортное проживание, многоразовое питание, спортивные и развлекательные мероприятия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#московская область
#подмосковье
#экскурсия
#мороженое
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В Минчистоты напомнили об уголовном наказании за кражу или поджог мусорных баков
28 августа 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жителям Подмосковья необходимо помнить, что за кражу или поджог мусорных баков грозит уголовное наказание. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году региональные операторы отмечают участившиеся случаи возгораний и поджогов отходов и баков на контейнерных площадках региона. Между тем за поджог мусорной тары предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а за кражу – в соответствии со статьёй Уголовное кодекса о краже.
«Выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров сегодня очень просто. Нарушителей фиксируют камеры системы «Безопасный регион», установленные на всех контейнерных площадках Подмосковья. Информация направляется в правоохранительные органы, которые могут возбудить уголовные дела», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Минчистоты рассказали, что в августе случаи поджога баков для отходов были зафиксированы в Серпухове. Едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух сразу по 13 адресам. Сумма причинённого ущерба составила около 1 млн. рублей. Раскрыть преступление с поджогом 53 контейнеров и задержать злоумышленников тогда удалось по горячим следам.

В ведомстве также попросили очевидцев поджога или кражи контейнеров сообщать об этом в правоохранительные органы или в территориальные отделы Минчистоты.

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#минчистоты
#мусор
#контейнеры
#московская область
#подмосковье
#уголовное дело
#вандализм
#владислав мурашов
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Автоэксперт Попов: Запретить высаживать инвалидов из транспорта недостаточно
28 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/m-gucci

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.
«Должна быть целая глава административных правонарушений, которые штрафовали бы за дискриминационные действия по отношению к лицам с ограниченными возможностями. А так получается, что мы увидели эту ситуацию — и плохо. А что, если инвалида не пустили в магазин или в музей? Мне кажется, что всё должно быть в комплексе рассмотрено», — прокомментировал в беседе с RT Попов.

Тем временем в жилом районе Кедровка в Кемерове близится к завершению ремонт важных участков дороги, в том числе и того, по которому ходит автобусный маршрут, связывающий территории жилого района друг с другом.

«Объект сильно нуждался в ремонте. Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров, установлен поребрик и подъездные карманы, смонтированы новые остановочные павильоны», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Кемерова.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в подмосковном городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой.

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#подмосковье
#дороги
#маршрут
#транспорт
#инвалиды
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Стало известно, сколько тратят студенты на аренду жилья в Москве
«Яндекс Аренда»: Студенты в среднем тратят 52 тыс. рублей на съём жилья в Москве
28 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/fizkes

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, что студенты тратят около 51 600 рублей на аренду жилья в Московском регионе.
Отмечается, что среди неработающих студентов 37% тратят на съём студий 36 800 рублей в месяц, 40% живут в однокомнатных квартирах примерно за 43 700.

«Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съемное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнером, либо с друзьями и делят арендную плату поровну», — приводит «Москва 24» слова руководителя сервиса Романа Жукова.

А аналитики Rambler&Co выяснили, что 45% россиян знают свою родословную до дедушек и бабушек. При этом 21% изучили свою родословную до прадедушек и прабабушек, 12% — до прапрадедов и далее, включая всех их родственников.

«11% использовали услуги специалистов по генеалогии для сбора информации о родословной и столько же обращались к государственным архивам. 3% сдавали генетический тест, чтобы узнать о наследии больше», — приводит RT текст исследования.

Ранее исследование сервиса tutu показало, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.

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#москва
#жильё
#студенты
#исследование
#возраст
#россияне
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Павел Дуров освобожден из-под стражи
BFMTV: Павел Дуров освобожден из-под стражи
28 августа 2024, 17:16

Фото: соцсети Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи во Франции. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что французские власти выдали ордер на арест Павла Дурова и его брата Николая. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#офис
#telegram
#макрон
#франция
#павел дуров
#суд
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Для каширских долголетов провели юридическое занятие по вопросам наследования
28 августа 2024, 17:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юридическое занятие по вопросам наследования состоялось в отделении клуба «Активное долголетие» № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Занятие провёл с юристом Государственного юридического бюро по Московкой области Дмитрием Коваленко. Он представил презентацию, посвящённую правилам и нормам в сфере наследования, а также ответил на вопросы. Представители старшего поколения узнали о наследовании по закону и по завещанию, а чем завещание отличается от дарения и когда можно заключать договор пожизненного содержания с иждивением», — говорится в сообщении.
Юрист также объяснил собравшимся, как не попасться на уловки мошенников, предлагающих якобы бесплатную юридическую помощь, а затем дал индивидуальные консультации.

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#кашира
#активное долголетие
#юрист
#консультации
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