Жена Стрелкова сообщила, что на него «повесили красную полосу»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, данные действия администрации колонии являются шагом к тому, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти в рамках условно-досрочного освобождения, на которое он планировал подавать в ближайшие дни. Женщина отметила, что ее муж не нарушал правила внутреннего распорядка ИК, а также ни разу не отказывался от работы.
Регинская пояснила, что никаких происшествий со стороны Стрелкова за все время пребывания в колонии не было. Предпосылок к побегу, определенно, нет, заключила она.
Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.
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Регинская пояснила, что никаких происшествий со стороны Стрелкова за все время пребывания в колонии не было. Предпосылок к побегу, определенно, нет, заключила она.
Напомним, 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.
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Екатерина Коршунова