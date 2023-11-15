Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Адвокат Александр Молохов сообщил, что следствие по делу бывшего главу Миниобороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о публичных призывах к экстремизму окончено. В ближайшее время Игорь Гиркина (настоящее имя) передадут в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 21 июля 2023 года Мещанский суд города Москва отправил Гиркина под арест по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее Игорь Гиркин был российским военным, офицером Федеральной службы безопасности. В 2014 году стал первым министром обороны ДНР. После начала специально военной операции на Украине многократно критиковал деятельность Министерства обороны РФ, правительство страны и руководителя ЧВК Евгения Пригожина.
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