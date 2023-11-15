Мособлсуд признал законным приговор бывшему хабаровскому губернатору Фургалу

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Мособлсуд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, приговорённому к 22 годам колонии за организацию убийств и покушения, передает ТАСС. Жалоба защиты на приговор оставлена без удовлетворения.
Таким образом, приговор вступил в законную силу. Защита просила отменить его и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Своей вины чиновник не признал.
В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ею вердикта. В свою очередь гособвинение настаивало на законности приговора.
Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор Фургалу.
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Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Своей вины чиновник не признал.
Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор Фургалу.
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Лора Луганская