Аэропорт «Пулково» передали из рук киприотов российскому правительству

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Российское правительство постановило создать ООО «Холдинг ВВСС», который станет новым владельцем петербургского аэропорта «Пулково» вместо кипрской структуры. Об этом пишет РБК.
Это решение принято на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, который носит название «О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Согласно указу, все 100% долей кипрской компании Thalita Trading Limited в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС».
Как сообщает ТАСС, уставный капитал нового холдинга составит 169 млрд рублей. Генеральным директором назначается Илья Шабалин. Местом нахождения компании определен Санкт-Петербург. При этом её российские акционеры, в отличие от иностранных, сохранят свои права по распоряжению акциями.
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Согласно указу, все 100% долей кипрской компании Thalita Trading Limited в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС».
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Артем Путинцев