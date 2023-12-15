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Аэропорт «Пулково» передали из рук киприотов российскому правительству

Новым владельцем аэропорта Пулково станет созданная правительством РФ структура
15 декабря 2023, 23:29
Фото: iStock/alexflower

Фото: iStock/alexflower

Российское правительство постановило создать ООО «Холдинг ВВСС», который станет новым владельцем петербургского аэропорта «Пулково» вместо кипрской структуры. Об этом пишет РБК.
Это решение принято на основании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина, который носит название «О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Согласно указу, все 100% долей кипрской компании Thalita Trading Limited в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС».


Как сообщает ТАСС, уставный капитал нового холдинга составит 169 млрд рублей. Генеральным директором назначается Илья Шабалин. Местом нахождения компании определен Санкт-Петербург. При этом её российские акционеры, в отличие от иностранных, сохранят свои права по распоряжению акциями.

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В Московском зоопарке установили главную экоёлку страны с необычными игрушками
15 декабря 2023, 22:54

Фото: пресс-центр премии «Экология – дело каждого»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную ёлку страны. Об этом сообщили в пресс-центре Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Украшения для ёлки создали участники первой всероссийской акции «Новогодняя экоигрушка». Она была организована Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». 
 
Восьмиметровую ель украсили работами авторов из всех регионов, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше 5 тыс экологичных новогодних игрушек из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
 
Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова торжественно перерезали красную ленту на церемонии открытия. 
«Сегодня мы с нашими друзьями и партнёрами чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности ёлку. Мы тронуты потрясающими новогодними игрушками! От каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде», – сказала Радионова.
На церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднее дерево. Это экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные веера из одноразовых вилок и кусочков кружева и многое другое. 
«Мне очень приятно, что экоёлка будет радовать посетителей Московского зоопарка! Спасибо ребятам, которые изготовили удивительные игрушки на тему защиты редких животных. Вместе с Росприроднадзором мы спасли не одного краснокнижного зверя и очень надеемся, что эти истории послужат для подрастающего поколения важным примером ответственного отношения к дикой природе», – отметила Акулова.
Для гостей провели экскурсию, во время которой они навестили животных, спасённых совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов зоопарка. 
 
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#зоопарк
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В селе Дмитровский Погост снесли заброшенный психоневрологический интернат
15 декабря 2023, 22:29

Фото: сайт Мособлархитектуры

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура снесли аварийное недостроенное здание психоневрологического дома-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии. Несущие железобетонные конструкции были сильно повреждены, а каркас потерял устойчивость. Объект был признан аварийным и подлежал сносу. Участок освободили от постройки и строительного мусора. Порядок его использования пока не определён», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
 Дом-интернат площадью более 18 тыс кв м начали строить ещё в конце 1980-х годов, однако работы завершены не были.
 
По данным ведомства, всего в городском округе Шатура выявили 60 объектов незавершённого строительства. Снесли, достроили и привели в порядок половину от общего количества.
 
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Воробьёв поздравил Реутов с юбилеем присвоения статуса наукограда
15 декабря 2023, 22:18

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил Реутов с 20-летием присвоения статуса наукограда. Он напомнил, что указ подписывал президент.
«Одно из важных градообразующих предприятий города – «НПО машиностроения». Там создают технологичное и передовое ракетное вооружения для армии и флота – боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы, ракеты-носители, космические комплексы, системы и аппараты. Поздравляю наш наукоград, желаю новых военных и технических открытий», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале. 
По словам главы региона, в «НПО машиностроения» работают более 4,5 тыс специалистов. Ежегодно предприятие принимает на практику студентов, а лучших приглашают на постоянную работу.  

В Реутове со школьной скамьи воспитывают будущих изобретателей. «НПО машиностроения» сотрудничает с детским технопарком «Изобретариум». Там ребята создают собственные изобретения, собирают роботов, проектируют спутники и моделируют беспилотники. 

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В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя
Минздрав: правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года
15 декабря 2023, 20:37

Фото: iStock/ipopba

Российское правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Отмечается, что главными целями введённых мер станет уменьшение потребления алкоголя в России, а также снижение роста заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных со спиртосодержащими напитками. 

Выделены и основные задачи Концепции. Среди них – укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы медицинской реабилитации и социальной адаптации россиян, страдающих от алкогольной зависимости. 

Кроме того, планируется разработать и реализовать ряд мер, направленных на сокращение употребления лекарственных и парфюмерно-косметических средств, а также прочих жидкостей, содержащий спирт. 

Также планируется усилить меры по оказанию противодействия нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на продукцию, содержащую алкоголь и этиловый спирт. 

По итогу реализации этой концепции, планируется сократить фактический показатель потребления алкоголя на душу населения до 7,8 литра. 

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#алкоголь
#меры
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Подмосковный омбудсмен Фаевская наградила победителей конкурса СМИ
15 декабря 2023, 20:31

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с лауреатами XVII конкурса подмосковных СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Информирование – то, что позволяет нам выстраивать взаимопонимание с людьми. И без вас, журналистов, было бы гораздо сложнее. Результаты конкурса – приятная часть вашей деятельности. Но не это главное. Я хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный труд в рамках правового просвещения. Благодаря вашим материалам всё больше жителей узнают из разных источников новую и полезную информацию», – отметила Фаевская
Она добавила, что у каждого журналиста – свой подход к подаче информации, так как все люди разные. Кому-то удобно читать соцсети, кто-то любит смотреть телевизор, а некоторые предпочитают только бумажные версии газет. Важно то, что представители прессы ведут большую работу в сфере правового просвещения.
 
В этом году основные работы были представлены в номинациях «Правовое просвещение», «Профессия правозащитник» и «Лучший правовой. Последняя номинация – новая, она появилась в этом году. В ней победил блог «Объясняем РФ» редакции АНО «Национальные приоритеты».
 
В номинации «Правовое просвещение» дипломом I степени наградили корреспондента телеканала «360» Елену Кононову. В номинации «Профессия правозащитник» дипломы I степени получили Мария Евсюкова и редакция РИАМО.
 
Во время встречи журналисты задали Фаевской интересующие их вопросы и наметили дальнейший формат сотрудничества.
 
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#подмосковье
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Пилот Герасимов раскрыл детали тестового рейса в краснодарском аэропорту
Пилот Герасимов: «Подберут оптимальные схемы захода»
15 декабря 2023, 20:30

Фото: istockphoto.com/aapsky

Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал о том, что в ходе тестового рейса в краснодарском аэропорту Пашковский будут, в том числе, отработаны разные схемы захода на посадку.
«Будут отработаны разные схемы захода на посадку. Также, были установлены специальные средства радиолокационной борьбы с БПЛА, и нужно проверить гражданскую технику, самолёты, навигационную систему. В этой связи, подберут оптимальные схемы захода, движения воздушного судна, альтернативные схемы взлетов в случае той или иной угрозы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

Он добавил, что самих взлетно-посадочных операций будет больше одной, в ходе них отработают конфликты технического оборудования, удобство заходов на посадку и присвоения категории аэродромам.

Ранее сообщалось, что рейс, вылетевший из аэропорта Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара.

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#краснодарский край
#аэропорт
#безопасность
#рейсы
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Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури
15 декабря 2023, 20:11

Фото: istockphoto.com/Iurii Garmash

Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский заявил, что вспышки на Солнце, которые наблюдаются сейчас, не обладают такой мощностью, чтобы разрушить защитное поле Земли.
«Каждые 11 лет солнечные магнитные полюса меняются местами, и в это время ближайшая к нам звезда проявляет наибольшую активность. Есть ли опасность для Земли? На протяжении последних тысяч лет мы вполне себе жили с этими вспышками, порой куда более мощными. Думаю, единственное, что может грозить нам — это очередная магнитная буря. Ну а чтобы магнитное поле нашей планеты оказалось разрушенным, вспышка должна быть поистине колоссальной», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Садовский.

Ранее, 14 декабря, на Солнце была зафиксирована самая мощная за последние шесть лет вспышка.

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#солнце
#опасность
#магнитные бури
#космос
#земля
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Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе
15 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/FotoDuets

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе на московских дорогах будет наледь.
Он предупредил горожан об собой осторожности в связи с гололёдом на следующей неделе.

«Пойдёт «зональный процесс». Суть его заключается в том, что воздух будет переноситься вдоль круга широты, с запада на восток. Поскольку Атлантический океан не замерзает, то воздушные массы, переносимые с него, будут тёплыми. Соответственно, вся следующая неделя в Москве будет оттепельной: от -3 до 3°C. Радости это тепло не принесёт, так как снег будет то замерзать, то подтаивать. Москвичам следует подготовиться к серьезной наледи на дорогах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

По его словам, субботу, 16 декабря, погода будет хорошей, а на следующий день, в воскресенье, температурный режим изменится, воздух станет более влажным.

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#воздух
#неделя
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Девочку-инвалида не пустили в самолет с собакой-поводырем
ABC: в Jetstar не пустили в самолет девочку-инвалида с собакой-поводырем
15 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Ryan Fletcher

Бюджетная авиакомпания Jetstar из Австралии отказалась пустить в самолёт собаку-поводыря.
Она должна была сопровождать девочку-инвалида в полете, пишет ABC.

Майлс Херрин планировала лететь из Перта в Мельбурн в январе вместе со служебной собакой Рози. Это должно было стать первым путешествием девочки-подростка без родителей. Перевозчик не пустил на борт Рози. При этом раньше Херрин уже летала вместе с ней рейсами Jetstar.

Авиакомпания объяснила, что семья девочки не предоставила документы, которые подтверждают обучение и дрессировку Рози по международным стандартам. 

«Собаки-поводыри приветствуются на борту наших рейсов при условии, что они прошли необходимую подготовку и аккредитацию, которая указана на нашем веб-сайте во время бронирования», —объяснил перевозчик.
При этом в Jetstar не стали комментировать, почему раньше собаку-поводыря позволяли брать на борт. В компании принесли извинения и предложили вернуть Херрин деньги за билет.

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#самолет
#аэропорт
#собаки
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