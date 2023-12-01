Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

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Правительство России временно приостановило управление аэропортом Пулково, принадлежащим иностранным компаниям.
Путин подписал указ о создании «Холдинга ВВСС», который получит определенную долю в уставном капитале управляющей компании аэропорта. Документ опубликован на портале правовых актов.
Уставной капитал «Холдинга ВВСС» оценивается в 169 миллиардов рублей. Однако правительство не выступит учредителем этой компании.
Этот указ подписан в рамках контрсанкций в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ».
С 2010 года управление аэропортом Пулково осуществляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы», доли в уставном капитале которой принадлежат кипрской компании на 100 процентов.
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Уставной капитал «Холдинга ВВСС» оценивается в 169 миллиардов рублей. Однако правительство не выступит учредителем этой компании.
С 2010 года управление аэропортом Пулково осуществляет ООО «Воздушные ворота Северной столицы», доли в уставном капитале которой принадлежат кипрской компании на 100 процентов.
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Артем Кузьмин