Агроном Лоторева рассказала, как выбрать саженцы садовых растений

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Для садоводов сейчас самое время покупать саженцы. Высадить их можно до 1 мая, так как земля в Центральной России довольно влажная.
Однако выбирать саженцы нужно заранее, заявила «Радио 1» агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева.
По словам Лоторевой, выбирать саженцы нужно только в проверенных местах.
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«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определённом регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе. Сажать их – пустая трата времени, сил и денег. Есть сайт Госсорткомиссии, где размещён реестр селекционных достижений. Можно зайти на него и выбрать подходящие сорта, а потом с этим перечнем сортов, которые подходят для вашей зоны, отправляться в питомник», – посоветовала агроном.
По словам Лоторевой, выбирать саженцы нужно только в проверенных местах.
«Это крупные питомники, которые занимаются выращиванием саженцев в той местности, где вы их собираетесь приобретать и сажать. На так называемых развалах у дорог лучше этого не делать, потому что сад – очень долгосрочный проект, и хочется, чтобы он вас радовал долгие годы», – подчеркнула собеседница «Радио 1».В питомниках, по её словам, стоит обращать внимание на однолетние и двухлетние саженцы, поскольку они быстрее приживаются.
«Вы можете выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Но последние, выращенные в контейнере, легче переносят пересадку в почву и приживаются быстрее, чем с открытой. Стволики должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно 1 м 40 см, слив вишен – поменьше, 1 м 20 см. Кора должна быть гладкой, без поранений и явных признаков искривления, внешне здоровая, не подсохшая. Если вы видите, что это не так, такие саженцы лучше не покупать, а выбрать что-то другое», – отметила эксперт.Что касается критических сроков посадки, то для растений с закрытой корневой системой их нет. По словам Лоторевой, их можно перевалить в землю из горшка в любое время, но придётся в летний сезон более тщательно их поливать. Для растений с открытой корневой системой крайний срок есть – их обязательно нужно посадить в землю до середины мая.
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Лора Луганская