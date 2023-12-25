Академик Ямбург призвал улучшить ЕГЭ для некоторых детей

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Единый государственный экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить ЕГЭ.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1» также подчеркнул, что о качестве экзамена и подготовки учеников волнуются в основном родители и бабушки. В остальном система показывает себя хорошо.
Ямбург подчеркнул, что для усовершенствования экзамена нужно создать индивидуальные условия для некоторых детей.
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«Из ЕГЭ убрали угадайку, где нужно из трёх вариантов выбрать один ответ, там появилось сочинение для письменной речи, появилось говорение не только в английском языке, и, видимо, это говорение будет в будущем и по литературе. Надо усовершенствовать ЕГЭ, там много еще проблем, но в целом оно работает нормально», — отметил собеседник.
«Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок – это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы. На Западе используются специальные ручки для таких детей, их я бы советовал закупать, а ЕГЭ – усовершенствовать», заключил учитель.Читайте также:
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Екатерина Шмакова