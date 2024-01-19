Акция «Тотальный диктант-2024» пройдёт в Центральном федеральном округе

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Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» проводит в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант-2024». Она пройдёт 20 апреля нынешнего года.
Контактным лицом по вопросам организации и реализации акции является координатор российских городов Татьяна Гончарова. Телефон: +7(923) 409-1730. Подробную информацию о проведении акции можно узнать на сайте: www.totaldict.ru.
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Александр Бойцов