В каширской школе искусств состоялся диктант «Моя страна-моя история»

Фото: администрация городского округа Кашира
В МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира состоялся очный региональный этап V Всероссийского изобразительного диктанта «Моя страна-моя история».
Целью диктанта является выявление и поддержка молодых талантов в изобразительном искусстве. В этом году темой диктанта стали «Наши традиции».
В день Всероссийского Диктанта на площадке художественного отделения каширской школы искусств ученики получили творческое задание. Было три темы на выбор. Участники в течение трех часов воплощали их разными техниками на бумаге.
Все конкурсанты диктанта получат электронный сертификат участника, а работы можно увидеть в онлайн-галерее на сайте конкурса.
Творческие работы отправлены на конкурсный отбор. Работы победителей примут участие во Всероссийском и Международном этапах.
Ранее сообщалось, что музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.
Читайте также:
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников
В день Всероссийского Диктанта на площадке художественного отделения каширской школы искусств ученики получили творческое задание. Было три темы на выбор. Участники в течение трех часов воплощали их разными техниками на бумаге.
Творческие работы отправлены на конкурсный отбор. Работы победителей примут участие во Всероссийском и Международном этапах.
Ранее сообщалось, что музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.
Читайте также:
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников
Мария Фирсова