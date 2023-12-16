Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Обвинения актера в сексуальных домогательствах могут привести к тому, что Жерар Депардье лишится ордена Почетного легиона.
Совет ордена Почетного легиона планирует оценить соответствие актера Жерара Депардье высшей награде Франции. Об этом рассказала министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.
ТАСС пишет, что Депардье, который имеет российское гражданство, глубоко переживает из-за развития кампании, которая связана с обвинениями в сексуальных домогательствах. Её развернули в отсутствие каких-либо судебных решений.
Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.
По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.
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Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
«Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром. Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду»,- говорит Абдюль-Малак.
Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.
По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.
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Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
Мария Фирсова