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Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона

16 декабря 2023, 16:59
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обвинения актера в сексуальных домогательствах могут привести к тому, что Жерар Депардье лишится ордена Почетного легиона.
Совет ордена Почетного легиона планирует оценить соответствие актера Жерара Депардье высшей награде Франции. Об этом рассказала министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5.

«Я переговорила с великим канцлером ордена генералом армии Франсуа Лекуантром. Он сообщил, что Совет ордена начнет административную процедуру, чтобы определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду»,- говорит Абдюль-Малак.

ТАСС пишет, что Депардье, который имеет российское гражданство, глубоко переживает из-за развития кампании, которая связана с обвинениями в сексуальных домогательствах. Её развернули в отсутствие каких-либо судебных решений.

Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.

По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.

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#актёр
#награда
#франция
#общество
#обвинение
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Педофилам запретят посещать школы и детские площадки
Кабмин предложил запретить педофилам посещать школы и детские площадки
16 декабря 2023, 16:54

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории школ и детских площадок, предназначенных для образования и отдыха детей. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Согласно данному законопроекту, также сохраняется запрет для судимых такого рода преступления выезжать за установленные судом пределы территории. Авторы законопроекта уточняют, что на его создание повлияли «результаты анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел».

Отмечается, что под запрет посещения также попали медицинские, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные организации.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы.

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#мигрант
#запрет
#дети
#педофилия
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Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в галактике
Маск: человек является единственным видом жизни с сознанием в нашей галактике
16 декабря 2023, 16:22

Фото: РИА Новости/SpaceX Flickr

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что нет доказательств существования инопланетян. Об этом Маск сообщил во время публичного мероприятии в Риме.
Маск выдвинул предположение, что человечество — это единственный вид жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. По его мнению, люди станут «особенным видом, если с планетой ничего не произойдет».

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. 

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#ракета
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#маск
#космос
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Брянские школы могут остаться без охраны
16 декабря 2023, 15:41

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Больше 70 школ в Брянске, возможно, останутся без охраны на ближайшие два месяца.
По данным Mash, госзаказы на эти услуги охраны отменили из-за несоответствия стандартам безопасности.

Сообщается, что на этой неделе закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Там в начале декабря произошла кровавая стрельба, и ещё нескольких школ. На закупку участников не нашли. Новые торги брянская администрация проведёт только в следующем году.  

У областного УФАС РФ возникли претензии сразу к шести аукционам на оказание охранных услуг, которые были запланированы на первую половину 2024 года. Они отменены. 

Среди выявленных нарушений следующее: не прописан порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц, один сотрудник безопасности на образовательное учреждение, чего явно недостаточно. 

Пока эти условия не выполнят, брянские школы будут работать без лицензированной охраны.

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#брянск
#школа
#дети
#новости
#охрана
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В Москве установлена рекордная высота снежного покрова
16 декабря 2023, 15:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новый суточный рекорд снежного покрова в 39 см установлен в Москве.
Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, активный циклон «Ваня», который установил утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, отправился на северо-восток.

При этом сегодня высота снежного покрова на московской метеостанции ВДНХ достигла уровня в 39 см. Это является не только максимальным значением с начала осенне-зимнего сезона, но и новым суточным рекордом высоты снежного покрова для 16 декабря.

Прежнее достижение достигало отметки в 33 см и датировано 1919 годом. 

Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

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#москва
#снег
#новости
#погода
#общество
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Умер эмир Кувейта аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет
16 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/tomertu

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
Отмечается, что в конце ноября текущего года эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Как стало известно, должность эмира Кувейта унаследует младший брат умершего, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Свой пост занимал с сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров. Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. 

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Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

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#пост
#правительство
#смерть
#госпитализация
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Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
«Роскосмос»: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту второй спутник «Арктика-М»
16 декабря 2023, 13:05

Фото: iStock/Alexyz3d

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.

Напомним, первый аппарат данной модели был запущен с космодрома Байконур в конце февраля 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году. 

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25»

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#аэропорт
#луна
#арктика
#ракета
#аппарат
#мониторинг
#роскосмос
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Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
16 декабря 2023, 12:46

Фото: istockphoto/fotyma

На 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали советских чемпионатов. 

Макаров, являясь игроком «Спартака», забросил 74 шайбы в 384 матчах чемпионата СССР.

О причинах смерти спортсмена не сообщается. 

Ранее сообщалось, что вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова умерла  в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы.

Литератор была женой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.

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#ссср
#хоккей
#спорт
#новости
#общество
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SHOT: аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку вчерашним тестовым рейсом
16 декабря 2023, 12:43

Фото: iStock/frentusha

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который произошел вчера, 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что вместе с рейсом «Азимута» в проверке аэропорта были задействованы студенты профильных колледжей, участвовавшие в симуляции полноценной работы аэропорта. По итогам проверки аэропорт получил оценку «отлично» от надзорных органов. Как стало известно, полноценное возобновление работы краснодарского аэропорта ожидается 25 декабря.

Напомним, 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта.

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#аэропорт
#губернатор
#проверки
#студенты
#сво
#краснодарский край
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Синоптик Вильфанд пообещал россиянам морозы до минус 45
16 декабря 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Аномальные морозы до минус 45 градусов придут в некоторые российские регионы в ближайшие выходные.
Об этом рассказал Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Морозы наступят в Челябинской, Омской и Курганской областях, на Алтае. В Бурятии на будущей неделе температура опустится ниже 40 градусов.

По словам Вильфанда, циклон «Ваня», который накрыл Москву, двинется на север и вызовет сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях. На смену «Ване» в столицу придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов ожидается на будущей недели. 

Также первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.

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Синоптик Вильфанд пообещал москвичам гололёд на следующей неделе

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