Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России

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Сеть коворкингов WeWork из США планирует продать свой бизнес в России, сообщает источник, близкий к компании, пишут «Ведомости».
Сделка о продаже сети коворкингов рассматривается правительственной комиссией, и возможным покупателем выступит инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве.
Согласно источникам, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров, где трудятся примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг представляет собой пространство, где люди могут совместно работать как в команде, так и индивидуально.
Несмотря на заявления о скором уходе с рынка со стороны нескольких иностранных компаний после событий на Украине, многие из них продолжают свою деятельность в России. Одной из причин остаться может зависимость от российского бизнеса, при которой издержки перевешивают потенциальные репутационные риски.
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Согласно источникам, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров, где трудятся примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг представляет собой пространство, где люди могут совместно работать как в команде, так и индивидуально.
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Артем Кузьмин