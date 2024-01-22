Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из визитов в Лондон посетил музей Уинстона Черчилля, где, несмотря на протесты смотрителя зала, сел на один из экспонатов. Об этом рассказал бывший украинский посол Вадим Пристайко в интервью Наталье Мосейчук на YouTube.