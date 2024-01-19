Bloomberg: ЕС планирует одобрить 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

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В Евросоюзе началось обсуждение нового пакета экономических санкций против России. Одобрить их западные политики намереваются к 24 февраля 2024 года.
В публикации отмечается, что обсуждение нового санкционного пакета может быть очень непростым. Например, принятие предыдущего 12-го пакета потребовало долгих недель консультаций и согласований. 12-й пакет антироссийских санкций был одобрен Евросоюзом 18 декабря 2023 года. В него, в частности, вошёл запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов в страны ЕС.
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Александр Бойцов