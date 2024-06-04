Американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию

3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля». Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. Участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.