Американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию

Фото: iStock/martinrlee
Артем Кузьмин
Фото: iStock/martinrlee
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, идёт отделка помещений, фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Общая площадь школы, состоящей из блоков разной этажности, составляет свыше 30 тысяч квадратных метров. Школа должна заработать к началу учебного года.
«Развитие социальной инфраструктуры структуры является для нашей команды приоритетным направлением. День знаний дети будут отмечать в новой, современной школе», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.В школе предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, включая специальные кабинеты для домоводства, а также четыре спортзала, актовый зал более чем на 800 мест и библиотечно-информационный центр.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
«Изначально здесь планировался ремонт, но по факту получился практически новый детский сад. Переложены инженерные коммуникации, утеплен фасад, обновлены внутренние системы и кровля, выполнена современная отделка, благоустроена территория детского сада, установлены 11 прогулочных веранд.Сегодня мы наверстываем то, что было упущено в «нулевые» годы. В этом году мы откроем сразу 5 детских садов и 6 больших школ. Благодаря предпринимаемым усилиям за 8 лет очерёдность в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте до 7 лет снизилась вдвое», — поделился Андрей Иванов.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Здание, предназначенное для организации производства и складов, будет переменной этажности — от одного до трёх этажей, его общая площадь составит свыше девяти с половиной тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, территорию рядом с производственно-складским корпусом благоустроят, кроме того, планируется организовать парковку для автомобилей.
Фото: iStock/gorodenkoff
Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского
«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, как это делается в МОНИКИ, лечение тяжелобольных с теми возможностями и использование вот этого контроля, диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать», — сказала профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
«Конечно, наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Поэтому ранние стадии онкологических заболеваний, ранние стадии хронических болезней почек, ранние стадии изменения сердечно-сосудистой системы, абсолютно инновационные методики, которые сегодня применяются — это всё интересно нам в нашем институте. Это всё интересно нашему сообществу главных терапевтов. Всё, что в мире нового, всё, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы безусловно будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практики. Прошедшее тестирование позволяет говорить о том, что не везде всё так однозначно, но при этом хочется, чтобы люди посмотрели на эти результаты и поняли, что без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации, и не раз в пять лет, а каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.
«Он в стенах нашего институт работает уже более 55 лет, с общим стажем более 70 лет. Это человек легенда, который прошел многое: и Арктика, и Антарктида, и работа с пациентами разного уровня профиля. Это человек-глыба, который возглавлял издательство «Медицина». Всё, что сделано и опубликовано в период работы Палеева в издательстве, очень значимо для нашего сообщества. Он отдал жизнь людям, но остается необыкновенно добрым, необыкновенно внимательным и необыкновенно глубоким человеком», — поделилась Наталья Петровна Санина.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
«Работы идут по плану. В этом году в муниципалитет передадут порядка трех тысячах квадратных метров помещений ФОКа. Здесь будут заниматься дети из секции художественной гимнастики и баскетбола муниципальной спортивной школы», – отметил первый замглавы округа Николай Ковалев.
Фото: iStock/artplus
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Для нас это уникальный опыт взаимодействия с международными специалистами стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Общение на таком уровне дорогого стоит в дальнейшем развитии и понимании того, что ты делаешь и развиваешься в правильном русле стоматологии. Основной момент: хочется отблагодарить Наталью Петровну Санину, что она предоставила эту площадку, Иванову Елену Павловну, которая пригласила и дала возможность организации взаимодействовать с такими крупными специалистами в сфере организации и профилактики стоматологических заболеваний. Это специалисты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Франции, Испании, Греции, Болгарии... Это все те, которые хотят развиваться, делиться опытом и улучшать нашу стоматологию для населения», — поделилась заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского.
Фото: Наталия Надточая
«Когда пассажиры с детьми приходят, то первым делом у них проверяют документы. Они нам часто задают вопрос: можно ли ламинировать документ, будет ли он принят в аэропорту. Да, Росавиация нам дала разъяснение о том, что ламинированные документы, такие как свидетельство о рождении, имеют такую же юридическую силу, как и неламинированные, и подтверждают действительность записи в актах гражданского состояния», ─ поделилась начальник группы регистрации аэропорта Домодедово Татьяна Граблева.