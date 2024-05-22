«Надо бороться»: Путин поручил АСИ активней продвигать бренды РФ за рубежом

Фото: сайт Кремля
Российские бренды необходимо активней продвигать за границей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это же касается и различных российских разработок.
По словам президента, в этом вопросе необходимо быть эффективнее, поскольку «недоброжелателям» будет труднее ограничивать Россию.
Российский лидер добавил, что необходимо также активно развивать партнерство на международном уровне, продвигать в мир практики и проекты. Таким образом, считает Путин, Россия решит различные амбициозные задачи по росту экономики, благополучию российских семей и другие.
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«Рынок все выстроит, а за рынок надо, конечно, бороться», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что необходимо также активно развивать партнерство на международном уровне, продвигать в мир практики и проекты. Таким образом, считает Путин, Россия решит различные амбициозные задачи по росту экономики, благополучию российских семей и другие.
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Никита Кротов