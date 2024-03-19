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Американский город Велда-Сити остался полностью без сотрудников полиции

19 марта 2024, 03:13
Фото: iStock/Antonprado

Фото: iStock/Antonprado

Полицейское управление американского города Вельда-Сити в штате Миссури заявило, что все без исключения его сотрудники подали в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала 360.
«Говоря от имени всего персонала полиции города Вельда-Сити, для нас действительно было честью и удовольствием служить и защищать граждан как Вельда-Сити, так и Флор-Делл-Хилл», — отметили в департаменте полиции штата.

В Вельда-Сити проживает 1178 человек, а во Флорделл-Хиллз, согласно последним доступным данным переписи — около 718 человек.

В полицейском управлении города Вельда в этих общинах работали пять сотрудников на полную ставку и семь - на полставки.

Департамент возложил ответственность за отставки и последующее расформирование непосредственно на Совет старейшин города Вельда, заявив, что финансовые проблемы муниципальных властей привели к решению передать полицейские услуги на аутсорсинг.

«У вас было три офицера, работавших семь дней в неделю, которые не получили ни благодарности, ни даже признания работы и преданности делу», — написал один из стражей порядка в социальной сети.

Сейчас обеспечение правопорядка в обеих общинах временно возложено на полицейское управление города Пейдждейла, начальник полиции которого Энтони Хаклберри уже подчеркнул, что он сам и его сотрудники «готовы обеспечить бесперебойное функционирование правоохранительных органов».

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#сша
#полицейские
#зарплаты
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ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта 2024, 03:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), создавшая Большой адронный коллайдер, с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — рассказал Марсолье.

После прекращения сотрудничества, задачи на Большом адронном коллайдере будут выполнять другие группы.

Арно Марсолье также отметил, что в настоящее время Россия уже не финансирует ни сам ЦЕРН, ни его исследования.

В декабре 2023 года директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничество с ЦЕРН до 2024 года, но передадут дела коллегам из других стран.

ЦЕРН является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий в мире. Построенный в нём Большой адронный коллайдер был создан с участием физиков из различных стран, включая Россию. Одним из ключевых результатов работы на БАК было доказательство существования бозона Хиггса.

Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости». Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.

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#физика
#исследование
#ученые
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На Музее Победы в Москве зажглась инсталляция «Крым. Россия. Севастополь»
19 марта 2024, 03:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

200-метровая световая инсталляция «Крым. Россия. Севастополь» зажглась под звуки государственного гимна РФ на фасаде столичного Музея Победы в честь 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».
«Она олицетворяет нашу безусловную поддержку президента РФ Владимира Путина, благодаря которому сегодняшняя знаменательная дата навеки вписана в новейшую историю государства как символ нашего единства», — отметил гендиректор Музея Победы Александр Школьник.

Более 80 тысяч россиян приняли участие в митинге «10 лет в родной гавани» на Красной площади в Москве, сообщила ранее в Telegram представитель МВД России Ирина Волк. Мероприятие было приурочено к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Подчеркивается, что правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.

16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это событие прозвали Крымской весной.

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#крым
#севастополь
#россия
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Россиянин взыскал с государства миллионы рублей за незаконное содержание в СИЗО
Житель Петербурга взыскал с государства ₽4 млн за незаконное содержание в СИЗО
19 марта 2024, 03:20

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Житель Санкт-Петербурга Иван Горностаев взыскал с государства 4 миллиона рублей в качестве компенсации за психологический ущерб, причиненный незаконным уголовным преследованием, после которого он находился более четырех лет в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно иску Горностаева в Министерство финансов РФ, по решению Ленинградского областного суда по уголовному делу 2022 года он был оправдан с правом на реабилитацию. Однако он был заключен под стражу на четыре года, восемь месяцев и 15 дней.

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», — указал осужденный в заявлении.

Ранее стало известно о наказании сотрудников СИЗО, в котором сын Кадырова избил поджигателя Корана.

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#суд
#судья
#сизо
#тюрьма
#санкт-петербург
#жалобы
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МЧС: Спасатели обнаружили тело второго пропавшего на Камчатке туриста
19 марта 2024, 02:25

Спасатели МЧС России обнаружили тело Глеба Пылёва — второго туриста из числа пропавших на Камчатке во время схода лавины на Красноармейском перевале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Первая группировка спасателей и волонтеров добралась до места и приступила к поискам. Всего в операции были задействованы около 40 человек, добавили в ведомстве.

Накануне днём группа из 11 туристов попала под снежную лавину в Елизовском районе, недалеко от перевала Красноармейского, в 4,5 км северо-восточнее горы Кехкуй, на высоте 1437 метров. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.

Позднее участники группы самостоятельно обнаружили тело первой погибшей — 44-летней Татьяны Некрасовой. Сейчас остальные туристы разбили лагерь ниже места ЧП.

Ранее заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский сообщал ТАСС, что вертолет со спасателями не смог достичь места происшествия и приземлился в районе Семеновского перевала. Оттуда они отправились к месту происшествия на лыжах.

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#мчс
#камчатка
#смерть
#туристы
#спасатели
#лавина
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Резиденция главы Республики Сербской Додика окрасилась в цвета триколора РФ
19 марта 2024, 01:49

Фото: iStock/BalkansCat

Российский триколор украсил резиденцию главы Республики Сербской Милорада Додика в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, сообщила партия СНСД в соцсети Х.




«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе»,— написал ранее в социальных сетях глава Республики Сербской Милорад Додик.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Свои поздравления передал по телефону и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пожелал российскому коллеге новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.

Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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#поздравление
#выборы
#президент
#владимир путин
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В России разработали поправки расширения данных о жителях РФ в единой базе
РБК: Единую базу о гражданах России планируют расширить
19 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ipopba

Перечень сведений в единой базе данных обо всех лицах, проживающих в Российской Федерации, будет расширен. Предлагается добавить социально значимую информацию, сведения о разрешениях на пребывание за рубежом и данные о дактилоскопах посетителей, сообщает РБК, опираясь на источники.
Предполагается, что единый реестр сведений о населении будет дополнен несколькими сведениями, изложенными в проекте поправок. Во-первых, он затронет социальное измерение, а его оператором станет Единая центральная цифровая платформа в социальной сфере.

Перечисленные сведения будут включать информацию об опеке (лишение, ограничение и восстановление, изъятие детей из семьи, непосредственная угроза их жизни и здоровью), сведения об опеке и попечительстве, а также об ограничении или признании недееспособными и восстановлении дееспособности граждан РФ.

Кроме того, в едином реестре будут содержаться сведения о водительских удостоверениях.

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#информация
#россия
#водительские права
#дети
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Карты «Мир» больше не будут приниматься в банках Армении
РБК: Карта «Мир» с 30 марта не будут приниматься банками Армении
19 марта 2024, 01:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Карты российской платежной системы «Мир» не будут приниматься в банкоматах большинства армянских банков с 30 марта, пишет РБК со ссылкой на представителей ВТБ Армения и российского платежного рынка.
«Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)», – сообщает издание.

В «ВТБ Армения» основные операции с картой «Мир» будут по-прежнему осуществляться. Среди них – снятие наличных в банкоматах банка ВТБ Армения, оплата услуг в онлайн-банках и покупок в интернете.

Ранее, в феврале, Министерство финансов США объявило о новых крупных антироссийских санкциях, затронувших 500 физических и юридических лиц. В их число вошла Национальная система платежных «Мир».

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#карта
#карта «мир»
#банк
#армения
#карты
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КНДР направила России тысячи контейнеров с боеприпасами
AP: КНДР поставила России 7000 контейнеров с боеприпасами
18 марта 2024, 23:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 2023 года Северная Корея отправила в Россию около 7 000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием для поддержки специальной военной операции (СВО), заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает издание Associated Press.
В начале января газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Россия начала обстрел Украины баллистическими ракетами, поставленными Корейской Народно-Демократической Республикой.

Ранее, 8 марта, стало известно, что американские чиновники хотят опубликовать данные, доказывающие предполагаемое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

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#россия
#сша
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#сво
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РИА Новости Министр обороны Южной Кореи засомневался в событиях в Буче
18 марта 2024, 23:24

Фото: iStock/HStocks

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих
«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.

Одновременно с этим, глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам, правительство Республики Корея «осуждает» и считает, что они «не должны происходить».

Ранее глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия.

Напомним, российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула район. Уже через пару дней представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. По версии министерства обороны России, военные из РФ не имеют к этому никакого отношения, а опубликованные материалы являются провокацией.

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#южная корея
#россия
#украина
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