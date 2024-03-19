Американский город Велда-Сити остался полностью без сотрудников полиции

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Полицейское управление американского города Вельда-Сити в штате Миссури заявило, что все без исключения его сотрудники подали в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала 360.
«Говоря от имени всего персонала полиции города Вельда-Сити, для нас действительно было честью и удовольствием служить и защищать граждан как Вельда-Сити, так и Флор-Делл-Хилл», — отметили в департаменте полиции штата.В Вельда-Сити проживает 1178 человек, а во Флорделл-Хиллз, согласно последним доступным данным переписи — около 718 человек.
Департамент возложил ответственность за отставки и последующее расформирование непосредственно на Совет старейшин города Вельда, заявив, что финансовые проблемы муниципальных властей привели к решению передать полицейские услуги на аутсорсинг.
«У вас было три офицера, работавших семь дней в неделю, которые не получили ни благодарности, ни даже признания работы и преданности делу», — написал один из стражей порядка в социальной сети.Сейчас обеспечение правопорядка в обеих общинах временно возложено на полицейское управление города Пейдждейла, начальник полиции которого Энтони Хаклберри уже подчеркнул, что он сам и его сотрудники «готовы обеспечить бесперебойное функционирование правоохранительных органов».
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