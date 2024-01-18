Семья уголовника избила сотрудников полиции бревном и угрожала половником

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Семья неоднократно судимого мужчины из Песчанокопского района Ростовской области избила сотрудников полиции бревном и угрожала половником. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
23-летний Дмитрий Бахтинов стоял на учёте после судимости за педофилию, кражу, угон и вовлечение подростка в преступление. Несколько дней назад молодой человек увидел около своего двора правоохранителей, которые явились с проверкой. Бахтинову это не понравилось, но все же он пустил сотрудников полиции.
Когда они вошли во двор, Дмитрий ударил одного из стражей порядка. Тогда буйного решили скрутить, но ту на помощь прибежала мать и ударила одного лейтенанта бревном по голове. Потом она попыталась выхватить наручники у второго, но поскользнулась и упала. Уже лежа на земле она продолжила пинать силовика ногой.
В тот момент забежала жена Бахтинова с половником в руках. Только предупредительные выстрелы смогли успокоить семейку. Сына с матерью увезли в отделение полиции.
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Когда они вошли во двор, Дмитрий ударил одного из стражей порядка. Тогда буйного решили скрутить, но ту на помощь прибежала мать и ударила одного лейтенанта бревном по голове. Потом она попыталась выхватить наручники у второго, но поскользнулась и упала. Уже лежа на земле она продолжила пинать силовика ногой.
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Алина Юрчак