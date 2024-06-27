Аналитик Федюкович раскрыла три главных причины роста цен на авиабилеты

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Среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.
Такое пояснение дала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
При этом она отказалась прогнозировать, на сколько ещё могут вырасти.
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«Цены на авиабилеты неуклонно растут, и в этом нет ничего удивительного. Закон рынка - чем выше спрос, тем выше цены. Плюс происходит постепенное сокращение авиапарка, плюс растет инфляция. В итоге мы видим рост цен», – пояснила эксперт RuNews24.ru.
При этом она отказалась прогнозировать, на сколько ещё могут вырасти.
«Такой прогноз – это как пальцем в небо. Рост будет, но угадать величину невозможно. Есть огромное количество факторов, в том числе связанных с действиями государства. Влияния этих факторов спрогнозировать не всегда удаётся», – заключила Федюкович.По данным Ассоциации туроператоров России, с начала года цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 20%. Также в ведомстве сообщили, что за последнюю неделю, с 11 по 17 июня, стоимость авиабилетов поднялась на 3,7%.
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Лора Луганская