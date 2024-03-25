Россиян предупредили о рекордном росте цен на авиабилеты

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Средняя цена авиабилетов на полеты по России сильно выросла за два месяца 2024 года. Скачок цен стал рекордным с 2008 года, передает РБК.
По информации Росстата, в начале 2024 года авиабилеты подорожали на 33,9 процента в годовом выражении, а в феврале их стоимость выросла на 42 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Представители рынка подтвердили информацию о росте цен на полеты и отметили, что его стоит ожидать и в марте текущего года. Например, в «Яндекс Путешествиях» сообщили, что в продаже уже имеются авиабилеты, которые на 50 процентов дороже прошлогодних.
Средняя стоимость авиабилета составила 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на тысячу километров полета. При этом, показатель обогнал пик авиационного сезона 2022 года, когда цена перелетов достигла 6621 рублей.
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Представители рынка подтвердили информацию о росте цен на полеты и отметили, что его стоит ожидать и в марте текущего года. Например, в «Яндекс Путешествиях» сообщили, что в продаже уже имеются авиабилеты, которые на 50 процентов дороже прошлогодних.
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Дана Игумнова