Аналитик Санина: Работодатель сам принимает решение об оказании матпомощи

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что работник может получить социальные выплаты от работодателя только в том случае, если последний сам их определит.
Она добавила, что информация о выплатах может содержаться в документах компании.
По её словам, материальная помощь работнику также может быть оказана в связи с личными праздниками или трагедиями, а также при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Санина добавила, что перед обращением за материальной помощью прежде всего лучше уточнить в бухгалтерии или отделе кадров её наличие в организации, а после уже готовить все необходимые для её получения документы.
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«Не стоит путать материальную помощь с премией. Если премия начисляется за результаты работы, то материальная помощь — выплата работодателя, чтобы поддержать работника в той или иной жизненной ситуации. Так, некоторые работодатели оказывают такую помощь при вступлении сотрудника в брак, выходе на пенсию или юбилее», — пояснила в беседе с RT Санина.
Санина добавила, что перед обращением за материальной помощью прежде всего лучше уточнить в бухгалтерии или отделе кадров её наличие в организации, а после уже готовить все необходимые для её получения документы.
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Мелисса Тимофеева