Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня

Мострансавто подарило пассажирам-мужчинам около 1 тыс. брендированных держателей для телефонов накануне Дня защитника Отечества. Подарки раздавали на автовокзалах, автостанциях и в автобусах компании. Акция прошла в нескольких городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.