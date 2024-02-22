Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Анну Кротову избрали главой городского округа Лобня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в Лобне состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. Согласно действующему законодательству, глава муниципалитета избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию», – говорится в сообщении.20 января этого года глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. 22 января временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета была назначена замглавы округа Кротова.
Читайте также:
Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом
Анна Кротова доложила о мерах разгрузки Ярославского ж/д направления
Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост
Лора Луганская