Врип главы Лобни Кротова рассказала губернатору о работе с семьями военных и с бизнесом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова на встречах особое внимание уделяет родным и близким защитников Отечества, а также бизнесу. Об этом она рассказала заявила губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Темой встречи стала стратегия развития городского муниципалитета.
«Каждую субботу я встречаюсь с семьями участников СВО. Стараюсь, чтобы была возможность выслушать каждого и оказать содействие в решении каких-то вопросов. Конечно, мы все ждём наших героев домой с победой», – сказала врип главы Лобни.Что касается работы с бизнесом, то 13 февраля планируется большая встреча, на которую приглашён представитель торгово-промышленной палаты городского округа Лобня.
«Моя задача – посмотреть, какие проблемы сегодня есть у бизнеса, помочь их решить, чтобы можно было дальше создавать новые рабочие места», – отметила Кротова.До лета 2023 года Анна Кротова занимала пост зампреда правительства региона, курируя управление госимуществом и дорожную инфраструктуру. За свою деятельность она получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени. В январе она стала временно исполнять полномочия главы Лобни.
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Лора Луганская