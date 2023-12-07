Антарктический ледник миновал точку невозврата

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде пережил значительное отступление, пройдя точку невозврата.
Результаты исследования описали в журнале Nature Climate Change. Учёные из Университета Нортумбрии и Университета Бангора соединили численные модели с результатами спутниковых наблюдений.
Исследователи подтвердили, что в 1940-е — 1970-е годы прошлого века ледник Пайн-Айленд пережил быстрое и нестабильное отступление. Это привело к существенной потере льда на протяжении нескольких десятилетий.
При этом фаза потери массы могла остановиться к началу 1970-х годов ледник отступил до такой степени, что он не был способен восстановить свою изначальную массу и положение, когда наступили значительно более холодные условия.
Такие выводы подтверждают, что отступление ледника в тот период оказалось бесповоротным, то есть переломный момент уже пройден.
Ледник может снова вступить в периоды быстрого отступления, если глобальное потепление не будет сдерживаться в пределах.
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Исследователи подтвердили, что в 1940-е — 1970-е годы прошлого века ледник Пайн-Айленд пережил быстрое и нестабильное отступление. Это привело к существенной потере льда на протяжении нескольких десятилетий.
Такие выводы подтверждают, что отступление ледника в тот период оказалось бесповоротным, то есть переломный момент уже пройден.
Ледник может снова вступить в периоды быстрого отступления, если глобальное потепление не будет сдерживаться в пределах.
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Мария Фирсова