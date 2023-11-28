«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими

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Сразу несколько регионов России пострадали в результате мощного шторма на Черном море. Стихию назвали самой разрушающей за всю историю наблюдений. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке в охваченных циклоном регионах, и о том, куда направляется циклон.
Шторм в Сочи и Крыму 2023
Средиземноморский циклон, принесший ураганный ветер, ливни и цунами пришел на курорты Краснодарского края и побережье Крыма 26 ноября. Семиметровые волны сносили капитальные постройки, автомобили, дома и деревья. В результате стихии более полутора миллиона человек остались без света.
Западное побережье Крымского полуострова основной удар приняло на себя. Местных жителей эвакуировали на лодках и военных грузовиках. В круглосуточном режиме работают спасатели и аварийные бригады. Без света и отопления по-прежнему остаются около 500 тысяч крымчан. В Севастополе был объявлен режим ЧС регионального масштаба.
На Черноморском побережье разрушения не менее серьезные. В Сочи гигантские волны затопили улицы, первые этажи гостиничных комплексов. В результате шторма, разрушенной оказалась одна ветка железнодорожного полотна. В Сириусе наблюдали настоящее цунами, волны преодолели высокие заграждения на набережной и затопили ближайшие улицы. Вода затопила цокольные и первые этажи ближайших домов.
Недалеко от набережной вода затопила трехэтажный отель, дом дал сильную трещину, после чего разрушился. В регионе также продолжают устранять аварии на электросетях.
Число погибших из-за шторма в Крыму и на Кубани
Количество погибших из-за мощного шторма в Крыму и на Черноморском побережье увеличилось до четырех человек, об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Краснодарского края. В ведомстве сообщили, что тело одного мужчины было обнаружено у берега на Суджукской косе в Новороссийске. В Керченском проливе погиб моряк. Одним из погибших стал местный житель села Морское под Судаком, который отправился к морю посмотреть на волны. Тело еще одного мужчины было обнаружено в центре затопленного города Сочи.
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Также не смогли пережить стихию около 800 морских обитателей музея-аквариума в Севастополе. Из-за вышедшего из строя оборудования, затопления вентиляций и насосов, погибли редкие виды экзотических рыб, в том числе пираньи.
Куда идет циклон из Крыма и Сочи
Ураган, который обрушился на российские курорты, постепенно отступает, однако может вновь разбушеваться в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил глава Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с изданием «Новые известия».
По его словам, Москву, Рязань и Калугу уже накрыл циклон. После снегопада в названых регионах, стихия затронет Ленинградскую область, Кострому и Псков. Специалист также добавил, что Росгидрометцентр предупреждал о явлении заранее. Варакин отметил, что подобные циклоны могут активизироваться один раз в несколько десятилетий, что вызвано климатическими изменениями.
Ущерб от шторма в Крыму и Сочи
Президенту России Владимиру Путину доложено о разрушениях, которые были вызваны обрушившимся на регион штормом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, глава государства поручил правительству выделить средства из бюджета для восстановления инфраструктуры региона.
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В Сочи оценка ущербу в настоящее время не дана. Около 50 пляжей пострадали в результате стихии. Восстановительные работы начнутся после установления удовлетворительной погоды. К уборке города приступили более 3000 человек.
Путину доложено о ситуации на юге России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства уведомлен о нанесенном стихией ущербе регионам, и поручил правительству внимательно отнестись к ситуации на юге страны. Спикер Кремля добавил, что президент распорядился о выделении средств из бюджета на восстановление разрушенной инфраструктуры. Он также поручил кабмину выяснить, какая помощь необходима пострадавшим от шторма регионам.
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