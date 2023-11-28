«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими

Сразу несколько регионов России пострадали в результате мощного шторма на Черном море. Стихию назвали самой разрушающей за всю историю наблюдений. Редакция «Радио 1» расскажет об обстановке в охваченных циклоном регионах, и о том, куда направляется циклон.