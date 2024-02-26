Антимонопольная служба заявила о серьёзных претензиях к работе «Яндекс.Такси»

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У Федеральной антимонопольной службы имеется ряд серьёзных замечаний к «Яндекс Такси». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщил замруководителя службы Пётр Иванов.
По его словам, в ФАС поступают жалобы на агрегатор как от пассажиров, так и от водителей. За 2023 год их накопилось свыше трёхсот. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые «Яндекс. Такси» применяет в связи с блокировками.
«Алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов <...>, по которым у службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси"», — сообщил представитель антимонопольного органа.
Ранее Совет Федерации предложил начать контролировать цены на машины такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Данное предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.
В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.
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«Алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов <...>, по которым у службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси"», — сообщил представитель антимонопольного органа.
В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.
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Артем Путинцев