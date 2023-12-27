В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси

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Совет Федерации предложил начать контролировать цены на машины такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах РФ. Об этом информирует РБК. Данное предложение направлено в Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу.
В обращении отмечается, что в случае введения регионами требования о локализации автомобилей такси, ФАС и Минпромторгу стоит начать ввести процедуру контроля стоимости автомобилей «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков» а также порядок продажи автомобилей сразу с заводов без наценок дилеров и посредников при условии согласования сделки ФАС.
В случае вышеуказанных введения требований региональные госорганы должны аналогично Москве начать выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на приобретение машин.
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Алина Юрчак