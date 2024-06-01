АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что у россиян все чаще могут изымать загранпаспорта на границе и отказывать в выезде за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что у всех российских туристов, кто родился до 1991 года, на паспортном контроле могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. В загранпаспорте в отличие от внутреннего зачастую место рождения указано менее детально или под старым названием.
К примеру, также встречались проблемы с пропуском лиц, у которых в имени присутствует буква «ё».
Мурадян выразил мнение, что в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В ассоциации рекомендует россиянам тщательнее сверять внутренний и загранпаспорт.
В случае возникновения сомнений следует обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления будут устранены технические ошибки, при этом срок действия документа останется прежним.
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К примеру, также встречались проблемы с пропуском лиц, у которых в имени присутствует буква «ё».
Мурадян выразил мнение, что в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В ассоциации рекомендует россиянам тщательнее сверять внутренний и загранпаспорт.
В случае возникновения сомнений следует обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления будут устранены технические ошибки, при этом срок действия документа останется прежним.
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Екатерина Коршунова