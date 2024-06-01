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АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов

АТОР: в России участились отказы в выезде за рубеж из-за ошибок в документах
01 июня 2024, 07:36
Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что у россиян все чаще могут изымать загранпаспорта на границе и отказывать в выезде за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что у всех российских туристов, кто родился до 1991 года, на паспортном контроле могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. В загранпаспорте в отличие от внутреннего зачастую место рождения указано менее детально или под старым названием.

К примеру, также встречались проблемы с пропуском лиц, у которых в имени присутствует буква «ё».



Мурадян выразил мнение, что в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В ассоциации рекомендует россиянам тщательнее сверять внутренний и загранпаспорт.

В случае возникновения сомнений следует обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления будут устранены технические ошибки, при этом срок действия документа останется прежним.

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#рф
Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море
FP: на Западе задумались об использовании Севморпути из-за хуситов
01 июня 2024, 08:04

Фото: iStock/Page Chichester

Западные перевозчики вынуждены задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Авторы статьи заявили, что задуматься перевозчикам стоит из-за соображений безопасности, напомнив факт нападения хуситов в Красном море. В конце мая ополченцы-хуситы сообщили об ударе ракетами по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.

В статье говорится, что грузоотправители уже рассматривают некоторые варианты альтернативной пересылки товаров. Например, не исключено использование морского пути Арктики.


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#судно
#остановки
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В России разработали детский бронежилет
В России разработали детский бронежилет «Светлячок» для районов приграничья
01 июня 2024, 03:50

Фото: iStock/Josiah S

В России разработан детский бронежилет «Светлячок». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика Евгений Батаев.
Он пояснил, что экипировка предназначена для защиты детей в приграничных регионах России.

«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы – им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», – заявил предприниматель.

Новинка была создана в соответствии с классом БР-2 (защита от осколков и выстрелов обычной пулей из пистолета Ярыгина), но возможно усиление броневой защиты до класса БР-3 (выстрел пулей со стальным сердечником от Ярыгина).

В настоящее время ведутся переговоры с региональными властями о поставках «Светлячков». При этом бронежилеты уже закупаются частными школами, детскими садами и больницами.

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#школы
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#россия
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Спецборт доставил в Россию 75 освобожденных из военного плена россиян
01 июня 2024, 02:48

Фото: iStock/Sinenkiy

Спецборт доставил на родину 75 россиян, освобожденных из украинского плене, передают «Известия».
«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», – написал корреспондент издания Павел Панов, присутствовавший при прибытии самолета.

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75» состоялся днем 31 мая. Это первый обмен почти за четыре месяца. По данным Минобороны, военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Освобождение заключенных осуществлялось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, обмены отсутствовали продолжительное время из-за надуманных требований Киева.

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#военные
#плен
#оаэ
#россия
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Россиян предупредили об изменении формы важной медицинской справки
Минздрав обновил форму медсправки о здоровье уезжающего в детский лагерь ребенка
01 июня 2024, 01:31

Фото: iStock/shironosov

Министерство здравоохранения обновило форму и порядок заполнения медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отправляющегося в детский лагерь. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу в воскресенье, 6 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь в справке будут указаны не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, операции и травмы, полученные ребенком. Информация о вакцинах будет дополнена результатами анализов на туберкулез или заключением физиолога об отсутствии заболевания. Кроме того, появится информация об аллергических заболеваниях и реакциях, росте и массе тела, группе здоровья, результатах анализов на гельминтозы, а также сведения об осмотре на педикулез и чесотку.

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Виктория Сахарова в беседе с «Парламентской газетой» отметила, что теперь все дети, посещающие детские лагеря, должны иметь на руках именно такие документы.

«Новая справка позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных заболеваниях, хронических заболеваниях, проведенных ранее обследованиях», – указала она.

Речь идет о справке по форме 079/у. Получить ее можно в школе или детском саду у медсестры в день обращения. Кроме того, документ можно оформить в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок – в этом случае подготовка справки может занять 2-3 дня.

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#минздрав рф
#болезни
#ребёнок
#детские лагеря
#справки
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Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет
01 июня 2024, 00:34

Фото: istock/monkeybusinessimages

Наше общество напичкано предрассудками, установками и убеждениями — коллективными программами. Одной из таких является мнение, что секса в пожилом возрасте нет.
Занимаются ли пожилые люди сексом, какая самая безопасная поза в сексе для пожилых людей в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По мнению эксперта, пожилые люди занимаются сексом, но в среднем не чаще двух раз в неделю.

«У меня на курсах есть женщины, которым 65 — 70 лет. У них прекрасный и активный секс», — отметила Ольга.

По её словам, в 60 лет секс может быть очень активным. Она сказала, что чаще проблема бывает у мужчин — отсутствие эрекции. Когда у женщины начинается климакс, вместе с ним начинаются переживания. Однако, когда переходный период заканчивается, женщина расслабляется. Ей начинает нравиться секс. Она не испытывает страха забеременеть.

«Будет ли секс после пятидесяти? Будет, если это соответствует половой конституции. Чем выше половая конституция, тем дольше не наступает климакс», — сказала эксперт.
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия

Она отметила, что самую важную роль имеет здоровье. Для того чтобы заниматься сексом, нужно здоровье. Ольга пояснила, что есть вегето-сосудистые заболевания. Людям с ними нельзя проявлять излишнюю активность.

«Влияет состояние здоровья, влияет состояние психики, влияет то, что происходит в отношениях, влияет восприятие человека к сексу. О рисках в первую очередь должен сказать врач. Есть различные заболевания, связанные с давлением. Бывают противопоказания, когда слишком активной деятельностью нельзя заниматься», — отметила сексолог.

Эксперт добавила, что половая жизнь продлевает молодость и активность пары. Она рассказала, что самые лучшие и безопасные позы для пожилых людей — это боком. Однако все индивидуально и смотреть нужно по состоянию здоровья. По мнению сексолога, хороши те позы, которые не требуют больших усилий, где не нужно кого-то держать или поддерживать.

«У нас просто есть искажения, что секс это только для молодых. Это первый момент, а второй, что от секса женщина не получает удовольствия, либо если она его получает, то она шлюха», — сказала Савская.

Это все советское поколение, заключила она.

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Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
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В России начало действовать новое ограничение для автомобилистов
В России с 1 июня начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом
01 июня 2024, 00:20

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Впервые в России c 1 июня начал действовать запрет на езду с зимней шипованной резиной в июне, июле и августе. Поправки основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены постановлением правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается в размещенном на официальном портале правовых актов документе.
«На транспортном средстве категорий M1 и N1 установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», – гласит один из пунктов списка неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

За нарушение может грозить штраф до 500 рублей, но Госавтоинспеккция (ГАИ, до недавнего времени использовалось название Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ГИБДД) ранее заявляла, что не собирается штрафовать водителей за использование покрышек в межсезонье и стремится в первую очередь помогать водителям при помощи разъяснительной работы.

Это же правило запрещает ездить на летних шинах в зимние месяцы. В то же время использование «липучки» допускается в любое время года.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство планирует убрать с автомагистралей неэффективные камеры фиксации нарушений. По его словам, устройства будут перенесены на другие участки, которые в этом нуждаются. Он также сказал, что сегодняшние нарушения правил дорожного движения фиксируют примерно 29 000 камер.

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#штраф
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«Надо надевать панамку»: Сексолог Теслер об изменах на курорте
31 мая 2024, 23:00

Фото: Istock/nd3000

Израильские учёные выяснили, что солнечное излучение стимулирует половое влечение. Оно усиливает его тем, что повышает уровни половых гормонов. Из-за этого люди чаще влюбляются летом в отпуске.
Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление израильских ученых, сказав, что влюбленность в отпуске — это многофакторная история.

«Действительно, фотоны света, попадая на радужную оболочку глаза, активизируют организм. На самом деле это многофакторная история, с одной стороны — активизация, а с другой — дело в том, что, находясь на курорте, многие люди немножко преувеличивают своё значение в этом мире и рассказывают о себе какие-то легенды, им хочется казаться более значительными, более интересными. Детские фантазии, излишняя солнечная активность, свободное время, острая пища — всё это провоцирует людей, которым скучно было в течение года, на формирование романтических отношений», — поделился специалист.

Сексуальное влечение, по словам специалиста, стимулируют не только солнечные лучи, но и внешний вид загорающих, обнажённых людей.

«Находясь на пляже, мы видим обнажённые, зачастую привлекательные, тела. Многие женщины надевают очень эротические наряды, современные модные купальники, два раза в день их меняют, чтобы привлечь внимание. Мужчины тоже стараются подтянуть живот, выглядеть моложе и ухоженней. Татуировки тоже играют свою роль», —объяснил эксперт.

По мнению сексолога, отпускать своего партнёра одного в отпуск можно, однако он сам несёт ответственность за свои поступки.

«Если вам страшно отпускать своего партнера в отпуск одного, значит, грош цена такому партнёру. Любой человек отвечает за своим поступки сам, если он оправдывается тем, что на солнце перегрелся, значит, надо надевать панамку. И впредь ездить на курорты с панамкой. Интересно, что многие опросы показали, что женщинам нравится ездить в отпуск одним, а мужчины предпочитают вместе с женой», — отметил специалист.

В завершении беседы сексолог добавил, что курортные романы — это весёлая старинная история, о которой социологи и психологи рассказывают друг другу на протяжении 80 лет.

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В России утвердили новый состав автомобильной аптечки
Миндрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки
31 мая 2024, 22:01

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

Министерство здравоохранения России обновило требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новым требованиям, в автомобильной аптечке должны обязательно находиться маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинг, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

Приказ с нововведениями вступит в силу 1 сентября этого года.

При этом водители смогут применять аптечки, купленные до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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#аптечка
#водитель
#автомобиль
#минздрав рф
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Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ
31 мая 2024, 21:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, которые подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.

После этого Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Адвокаты Козловского подготовили заявления с просьбой проверить высказывания Бородина.

В четверг суд повторно встал на сторону артиста.

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