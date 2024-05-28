Россиянин вернулся из поездки с животными в теле

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Житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области, передает АГН «Москва».
Вернувшийся с отдыха россиянин на несколько недель потерял аппетит, страдал от тошноты и рвоты. Во время обследования медики обнаружили в теле мужчины кисты с беспозвоночными животными и их личинки.
Примечательно, что одна из кист в печени могла лопнуть, и у мужчины был риск не выжить после прорыва образования. Врачи оперировали мужчину практически три часа.
Медики удалили из тела пациента 10-сантиметровые кисты. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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Примечательно, что одна из кист в печени могла лопнуть, и у мужчины был риск не выжить после прорыва образования. Врачи оперировали мужчину практически три часа.
Медики удалили из тела пациента 10-сантиметровые кисты. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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Екатерина Коршунова