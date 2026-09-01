«Авито Товары»: в мюле некоторые школьные товары подешевели на фоне роста продаж

01 сентября 2026, 23:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

В июле текущего года некоторые школьные товары в Новосибирской области заметно подешевели на фоне существенного роста продаж. Об этом сообщили аналитики «Авито Товаров».





Так, по данным Om1 Новосибирск, в середине лета значительно увеличился спрос на тетради. При этом средняя стоимость комплекта составила 396 рублей, что на 32,5% ниже, чем в июне. А продажи рюкзаков выросли на 54,5% по сравнению с прошлым месяцем. Средняя цена же снизилась на 10,3% год к году и составила 1091 рубль.





«Отдельно вырос интерес к эргономичным рюкзакам и ранцам с ортопедической спинкой. Спрос на них оказался в 2,2 раза выше, чем в июле 2025 года, и на 10% больше показателя предыдущего месяца», — говорится в исследовании.