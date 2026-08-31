Флорист Колганова посоветовала дарить учителю на 1 сентября букет из георгинов

31 августа 2026, 21:00

Фото: iStock/AndreaObzerova

Учителю на 1 сентября можно подарить букет из георгинов, которые являются одним из самых заметных трендов текущего сезона. Об этом рассказала флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что еще недавно георгины ассоциировались с дачей и бабушкиным садом. Сегодня эти цветы получили совсем другой визуальный образ. В продаже есть различные варианты георгинов всевозможных цветов и оттенков. Даже монобукет из них выглядит самодостаточно, считает Колганова.





«Плотные круглые букеты постепенно уступают место сборкам, которые напоминают цветы, только что собранные в саду. В одной композиции могут встретиться астры, целозии, подсолнухи, хризантемы сантини, матрикарии, диантусы, амарантусы и ветки с декоративными ягодами», — добавила флорист.

«Осенний букет обычно как раз из астр и хризантем, а дарят его в сезон, когда полынь пылит вовсю. Организм получает двойную нагрузку, а виноватым назначают букет», — пояснил эксперт.