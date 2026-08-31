Флорист Колганова посоветовала дарить учителю на 1 сентября букет из георгинов
Учителю на 1 сентября можно подарить букет из георгинов, которые являются одним из самых заметных трендов текущего сезона. Об этом рассказала флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что еще недавно георгины ассоциировались с дачей и бабушкиным садом. Сегодня эти цветы получили совсем другой визуальный образ. В продаже есть различные варианты георгинов всевозможных цветов и оттенков. Даже монобукет из них выглядит самодостаточно, считает Колганова.
«Плотные круглые букеты постепенно уступают место сборкам, которые напоминают цветы, только что собранные в саду. В одной композиции могут встретиться астры, целозии, подсолнухи, хризантемы сантини, матрикарии, диантусы, амарантусы и ветки с декоративными ягодами», — добавила флорист.
При этом для учеников младших классов она посоветовала выбирать более легкие и компактные букеты, чтобы дети могли без труда дойти с ними до школы, постоять на линейке и сфотографироваться.
При этом аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев предупредил в беседе с RT, что у человека с сезонной аллергией на пыльцу может проявиться реакция на георгины, хризантемы, подсолнухи, астры, герберы и ромашки.
«Осенний букет обычно как раз из астр и хризантем, а дарят его в сезон, когда полынь пылит вовсю. Организм получает двойную нагрузку, а виноватым назначают букет», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что сильные ароматы лилии, гиацинта, фрезии, жасмина и нарциссов могут вызвать головную боль, покашливание и заложенность носа. Особенную осторожность стоит проявлять людям с бронхиальной астмой. Безопасными цветами для чувствительного человека могут стать орхидеи, гортензия, эустома и пионы, заключил Щепеляев.