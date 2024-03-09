В Техасе упал вертолет национальной гвардии США

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Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, недалеко от границы США и Мексики, сообщает телеканал ABС со ссылкой на чиновника Минобороны.
В результате погибли два человека, еще один пострадал. При этом по данным NBC, тяжелые ранения получили четыре человека. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в городе Ла-Грулла.
Представитель местных властей подтвердил, что это был «военный вертолет, который по федеральному заданию работал с пограничным патрулем».
Правоохранительные органы штата и федеральные органы власти начали расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
Нацгвардия в конце февраля приказала прекратить все полеты на вертолетах из-за нескольких произошедших в последнее время крушений. Однако полеты продолжились, отмечает телеканал.
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Представитель местных властей подтвердил, что это был «военный вертолет, который по федеральному заданию работал с пограничным патрулем».
Нацгвардия в конце февраля приказала прекратить все полеты на вертолетах из-за нескольких произошедших в последнее время крушений. Однако полеты продолжились, отмечает телеканал.
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Ювелина Бернст