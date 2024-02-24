В США потерпел крушение вертолет нацгвардии Apache

Фото: iStock/BogdanV
В штате Миссисипи произошло крушение вертолета национальной гвардии, сообщил губернатор Тейт Ривз в X (бывший Twitter).
По его словам, инцидент произошел во время обычного тренировочного полета вертолета «Апач» AH-64.
В результате катастрофы погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту.
Ривз отметил, что на месте крушения в настоящее время работают специалисты.
Читайте также:
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
Минобороны Киргизии: разбившийся вертолет Ми-8 совершал учебный полет
В результате катастрофы погибли двое военнослужащих, находившиеся на борту.
Читайте также:
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
Минобороны Киргизии: разбившийся вертолет Ми-8 совершал учебный полет
Артем Кузьмин