Австрия выслала двух российских дипломатов

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Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Die Presse.
Издание отметило, что МИД Австрии уведомил двух дипломатов из российского посольства в начале недели об их высылке «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».
Подчеркивается, что оба дипломата должны будут покинуть страну до 19 марта.
Ранее, в сентябре прошлого года, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника российского посольства в республике из-за его деятельности, предположительно противоречившей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ему было дано 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны.
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Артем Кузьмин